Aktie am Scheideweg

Ein Vergleich der deutschen Automobilaktien zeigt die Chartbilder auf sehr tiefen Kursniveaus, innerhalb dessen sich zunehmend die Hoffnung auf eine Bodenbildung ausbreitet und dadurch den Grundstein für eine Trendwende legen könnte. Die zentrale Widerstandszone bei BMW verläuft zwischen 86,54 und in der Spitze 92,50 Euro, die es für ein mustergültiges und mehrwöchiges Kaufsignal unbedingt gilt, zu überwinden. Aber selbst ein Anstieg über das Vorgängerhoch aus Anfang Oktober von 84,52 Euro könnte als Anlass für ein spekulatives Long-Engagement mit einem Ziel bei 92,50 und darüber 100,00 Euro verwertet werden. Zur Bestätigung sollte aber noch ein klarer Wochenschlusskurs über dem Niveau etabliert werden, damit sich die Konsolidierung der letzten Wochen als bullische Flagge entpuppt und die charttechnische Annahme untermauert. Ein Abpraller ist kurzzeitig aber ebenso möglich und könnte noch einmal einen Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 83,41 Euro hervorrufen. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies würde nämlich wieder vermehrt Bären auf den Plan rufen und zu möglichen Abgaben auf 78,02 Euro und damit die Verlaufstiefs aus Oktober führen.

1. Long-Chance ab 89,96 Euro , Stopp unter 84,25 Euro platzieren. Kursziele 92,50/100,00 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BMW AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5AT1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,77 - 0,79 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 79,893 Euro Basiswert: BMW AG KO-Schwelle: 79,893 Euro akt. Kurs Basiswert: 87,32 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 100,00 Euro Hebel: 11,09 Kurschance: + 130 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU2Q34 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,79 - 0,81 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 94,9505 Euro Basiswert: BMW AG KO-Schwelle: 94,9505 Euro akt. Kurs Basiswert: 87,32 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,75 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

