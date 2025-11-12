DAX überzeugt mit weiterem Anstieg
In den USA zeichnet sich ein Ende des Shutdowns ab, wodurch die Risikobereitschaft der Anleger zuletzt wieder zugenommen hat. Zwar handelt es sich hierbei vielmehr um eine bis Ende Januar geltende Zwischenlösung, die Signale werden dennoch positiv seitens der Investoren aufgenommen. Ein Ende des Regierungsstilstandes würde auch dazu führen, dass zahlreiche wichtige Konjunkturdaten nachträglich veröffentlicht werden, so etwa die US-Arbeitsmarktdaten für Oktober, deren Veröffentlichung eigentlich für den vergangenen Freitag geplant war. Weitere wichtige Daten sind die US-Einzelhandelsumsätze und Erzeugerpreise am Freitag. Ob zumindest einige dieser Datensätze tatsächlich schon in dieser Woche veröffentlicht werden oder nicht, ist aber unklar.
Für den deutschen Leitindex DAX ergeben sich nach der aktuellen Entwicklung der letzten Tage wieder greifbare Long-Chancen oberhalb eines Preisniveaus von 24.135 Punkten mit der Aussicht eines Anstiegs auf 24.350 Zähler. Aber erst oberhalb von 24.500 Punkten dürfte der DAX wieder Kurs auf sein Rekordhoch bei 24.771 Punkten nehmen, eine überschießende Welle könnte in dieser Phase sogar auf 24.961 Zähler heranreichen. Auf der Unterseite bleibt das Barometer bis auf 23.845 Punkte vorläufig als neutral zu bewerten. Erst darunter dürften wieder sukzessive die Vorwochentiefs bei 23.452 Punkten in den Fokus der Bären rücken.
Aktuelle Lage
DAX bei 24.088 Punkten
VDAX baut wieder in Richtung Norm-Niveau ab, aber noch leicht erhöht
Jahresendrallye könnte noch zünden - Shutdown-Ende sorgt für Kursfantasie
US-Shutdown dauert an - Tag 43 - Heute Tag der Entscheidung
RSI: um 66 steigend, (bärisch) - Buy
Stochastik: 99 (überverkauft)
MACD: 49 - Buy
MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bärische Lager gewechselt
Fear& Greed Index auf "Fear" gewechselt
Ein weiterer Zinsschritt in den USA in 2025 erwartet - Hoffnung könnte aber zu hoch sein!
Anlaufmarken nach oben bei 24.132 / 24.350 / 24.639 und 24.771 Punkten, nach unten bei 23.845 / 23.476 / 23.383 und 23.359 Punkte Punkten.
Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.
Big Picture
Langfristige Trendverläufe langsam auf wackeligen Füßen - Rallye könnte aber noch zünden!
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (10. November 2025): Bei 18,95% (ansteigend) (Vortag: 21,77%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Trading-Strategie
_____________________________________________________________________
Turbo LONG-Schein : DY8ULF
Einstieg Stop-Buy-Order : 24.135 Punkte
Kursziel : 24.350/24.500 Punkte
Stopp : 23.940 Punkte
Renditechance : 30/45 Prozent
Take Profit: 11,68 Euro im Schein
Zeithorizont : 3 - 5 Tage
_____________________________________________________________________
1. Stop-Buy-Position über 24.350 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.480/24.500 Punkte
2. Stop-Buy-Position über 24.639 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziele 24.710/24.961 Punkte
|
DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DY8ULF
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|9,24 - 9,25 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|23.251,58 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|23.251,58 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|24.088,07 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|24.350 Punkte
|Hebel:
|26,03
|Kurschance:
|+ 30 Prozent
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DY5G8P
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|9,34 - 9,35 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|25.078,67 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|25.078,67 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|24.088,07 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|25,85
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.
