DAX überzeugt mit weiterem Anstieg

In den USA zeichnet sich ein Ende des Shutdowns ab, wodurch die Risikobereitschaft der Anleger zuletzt wieder zugenommen hat. Zwar handelt es sich hierbei vielmehr um eine bis Ende Januar geltende Zwischenlösung, die Signale werden dennoch positiv seitens der Investoren aufgenommen. Ein Ende des Regierungsstilstandes würde auch dazu führen, dass zahlreiche wichtige Konjunkturdaten nachträglich veröffentlicht werden, so etwa die US-Arbeitsmarktdaten für Oktober, deren Veröffentlichung eigentlich für den vergangenen Freitag geplant war. Weitere wichtige Daten sind die US-Einzelhandelsumsätze und Erzeugerpreise am Freitag. Ob zumindest einige dieser Datensätze tatsächlich schon in dieser Woche veröffentlicht werden oder nicht, ist aber unklar.

Für den deutschen Leitindex DAX ergeben sich nach der aktuellen Entwicklung der letzten Tage wieder greifbare Long-Chancen oberhalb eines Preisniveaus von 24.135 Punkten mit der Aussicht eines Anstiegs auf 24.350 Zähler. Aber erst oberhalb von 24.500 Punkten dürfte der DAX wieder Kurs auf sein Rekordhoch bei 24.771 Punkten nehmen, eine überschießende Welle könnte in dieser Phase sogar auf 24.961 Zähler heranreichen. Auf der Unterseite bleibt das Barometer bis auf 23.845 Punkte vorläufig als neutral zu bewerten. Erst darunter dürften wieder sukzessive die Vorwochentiefs bei 23.452 Punkten in den Fokus der Bären rücken.