Starke Performance Advanced Micro Devices Aktie legt zu - 12.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Advanced Micro Devices Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,95 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Advanced Micro Devices Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,89 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 217,30€, mit einem Plus von +5,95 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Advanced Micro Devices über einen Zuwachs von +46,31 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +3,48 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,84 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Advanced Micro Devices um +84,15 % gewonnen.

Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,48 % 1 Monat +14,84 % 3 Monate +46,31 % 1 Jahr +57,69 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 344,16 Mrd. € wert.

Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?

Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.