    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    Besonders beachtet!

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starke Performance Advanced Micro Devices Aktie legt zu - 12.11.2025

    Am 12.11.2025 ist die Advanced Micro Devices Aktie, bisher, um +5,95 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.

    Besonders beachtet! - Starke Performance Advanced Micro Devices Aktie legt zu - 12.11.2025
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

    Advanced Micro Devices Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Advanced Micro Devices Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,95 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Advanced Micro Devices Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,89 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 217,30, mit einem Plus von +5,95 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AMD Advanced Micro Devices!
    Short
    265,41€
    Basispreis
    1,47
    Ask
    × 10,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    224,79€
    Basispreis
    2,47
    Ask
    × 10,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Advanced Micro Devices über einen Zuwachs von +46,31 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +3,48 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,84 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Advanced Micro Devices um +84,15 % gewonnen.

    Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,48 %
    1 Monat +14,84 %
    3 Monate +46,31 %
    1 Jahr +57,69 %

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 344,16 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Turkcell Iletisim Hizmetleri & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Advanced Micro Devices

    +5,95 %
    +3,48 %
    +14,84 %
    +46,31 %
    +57,69 %
    +207,36 %
    +213,47 %
    +11.282,92 %
    +7.043,33 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Starke Performance Advanced Micro Devices Aktie legt zu - 12.11.2025 Am 12.11.2025 ist die Advanced Micro Devices Aktie, bisher, um +5,95 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.