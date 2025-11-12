Verbio SE: Starkes Q1 2025/26 - Prognose bestätigt!

Verbio SE verzeichnete im ersten Quartal 2025/26 ein starkes EBITDA von 15,4 Mio. EUR, verglichen mit negativen Werten im Vorjahr und Vorquartal.

Der Anstieg des EBITDA wurde hauptsächlich durch die Segmente Bioethanol/Biomethan und Biodiesel getragen, unterstützt durch höhere Erträge aus Co-Produkten.

Das EBIT für Q1 2025/26 betrug 0,1 Mio. EUR, während das Periodenergebnis bei -4,0 Mio. EUR lag, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Verbio investierte im ersten Quartal 18,7 Mio. EUR in Sachanlagen, hauptsächlich in Deutschland und den USA, und die Nettofinanzverschuldung stieg auf 203,8 Mio. EUR.

Der Umsatz im Segment Biodiesel stieg auf 244,1 Mio. EUR, während das Segment Bioethanol/Biomethan einen Umsatz von 191,2 Mio. EUR erzielte, unterstützt durch höhere Preise und Nachfrage.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 wurde bekräftigt, mit einem erwarteten EBITDA im hohen zweistelligen Millionenbereich und einer Erholung der THG-Quotenpreise.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 30.09.2025 (Q1 2025/2026) / Analysten und Investoren Earnings Call, bei Verbio ist am 12.11.2025.

Der Kurs von Verbio lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,575EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,89 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 17,790EUR das entspricht einem Plus von +1,22 % seit der Veröffentlichung.





