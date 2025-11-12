AIXTRON Aktie legt weiter zu - 12.11.2025

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,48 % konnte die AIXTRON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AIXTRON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,59 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 18,475€, mit einem Plus von +6,48 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die AIXTRON Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +34,81 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +14,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,97 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +18,61 % gewonnen.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,83 % 1 Monat +35,97 % 3 Monate +34,81 % 1 Jahr +26,56 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die AIXTRON Aktie, insbesondere um Kursprognosen, die von einem Anstieg auf 50 Euro bis zum nächsten Sommer ausgehen. Es wird die Rolle von AIXTRON in der GaN-Technologie hervorgehoben, während einige Nutzer skeptisch sind und auf die volatile Marktsituation hinweisen. Hohe Handelsvolumina deuten darauf hin, dass neue Investoren eingestiegen sein könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,10 Mrd. € wert.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.