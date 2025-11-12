The Platform Group: Vision 2030 - 3 Mrd. Umsatz & 40.000 Partner

The Platform Group AG plant bis 2030 einen Umsatz von mindestens 3 Mrd. Euro und ein Bruttowarenvolumen (GMV) von über 4,5 Mrd. Euro.

Die Unternehmensmarge soll auf einen zweistelligen Prozentwert ansteigen, unterstützt durch interne Kostenoptimierungsmaßnahmen und eine neue KI-Strategie.

Die Anzahl der Partner soll von derzeit 15.900 auf über 40.000 erhöht werden, um das organische Wachstum zu fördern.

TPG beabsichtigt, die Anzahl der Branchen, in denen eigene Plattformlösungen betrieben werden, auf über 50 zu erweitern.

Seit 2020 hat TPG über 35 Akquisitionen erfolgreich integriert, mit dem Ziel, diese Strategie bis 2030 fortzusetzen und profitable Unternehmen zu integrieren.

Der Verschuldungsgrad soll bis 2030 auf unter 1,8 gesenkt werden, während gleichzeitig ein hoher operativer Cashflow angestrebt wird.

Der nächste wichtige Termin, Deutsches Eigenkapitalforum 24. - 26. November, bei The Platform Group ist am 24.11.2025.

Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,5400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,07 % im Plus.

7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,7000EUR das entspricht einem Plus von +1,87 % seit der Veröffentlichung.





