Softing AG: Spannende Einblicke ins 3. Quartal 2025!
Die Softing AG navigiert durch ein herausforderndes Jahr 2025 mit gemischten Ergebnissen. Während der Auftragseingang um 14% stieg, erlebte der Konzernumsatz einen Rückgang. Mit Optimismus blickt das Unternehmen auf 2026, insbesondere im Bereich Industrial.
- Der Auftragseingang der Softing AG stieg in den ersten neun Monaten 2025 um 14% im Vergleich zum Vorjahr, während der Konzernumsatz um 5% zurückging.
- Die Industrieautomation leidet unter einer Investitionszurückhaltung, was zu Umsatzverschiebungen auf das Jahresende und das Folgejahr führt.
- Das Segment Automotive verzeichnete einen Umsatzanstieg von rund 30%, trotz der Herausforderungen in der Automobilindustrie.
- Das Segment IT Networks zeigte in den ersten neun Monaten eine stabile Entwicklung, mit einem deutlichen Umsatzwachstum in Nordamerika in den letzten zwei Monaten.
- Der Konzernumsatz betrug 66,3 Mio. EUR, während das EBIT auf –3,2 Mio. EUR sank; die Eigenkapitalquote lag bei 49,1%.
- Softing erwartet für 2026 eine Verbesserung der Umsätze, insbesondere im Segment Industrial, basierend auf einem positiven Auftragseingang und Marktoptimismus in Nordamerika.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Softing ist am 12.11.2025.
Der Kurs von Softing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,0500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,33 % im Plus.
