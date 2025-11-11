Beginnt die Wachstumsstory erneut?

Deutschlands größter Wohnungskonzern verzeichnet erneut Wachstum. In den vergangenen zwei Jahren hatte Vonovia aufgrund der Zinswende und gestiegener Baukosten keine Neubauprojekte gestartet. Nun plant das Unternehmen den Bau von 3.000 neuen Wohnungen sowie den Erwerb und die Sanierung unsanierter Immobilien. Analysten erwarten für das Gesamtjahr einen durchschnittlichen Nettogewinn von 2,15 Milliarden Euro. Der Trend zeigt nach oben: Vor sechs Wochen lag die Prognose noch bei rund zwei Milliarden Euro, vor zwölf Wochen bei 1,9 Milliarden Euro. Für das Jahr 2026 prognostiziert Vonovia das höchste operative Ergebnis seiner Unternehmensgeschichte. Angesichts der starken Zahlen aus den ersten neun Monaten dürfte die Dividende für 2026 mindestens stabil bleiben. Im Gegensatz zu den Autoherstellern, bei denen die Dividendenhöhe aufgrund sinkender Gewinne unsicher ist, zählt Vonovia damit zu den dividendenstärksten Unternehmen im DAX.

Die Aktien von Vonovia reagieren aufgrund des Leverage-Effekts bei der Immobiliennachfrage empfindlich auf Zinsänderungen. Die vor mehr als drei Jahren einsetzenden Zinserhöhungen haben die Kursentwicklung deutlich belastet. Innerhalb von 15 Monaten verlor die Aktie nahezu den gesamten Kursgewinn seit dem Börsengang. Am 28. März 2023 erreichte der Aktienkurs mit 15,27 Euro ein Allzeittief. Die durch die jüngste Umkehr der Leitzinsen ausgelöste Kurserholung wurde ab Anfang Juni 2023 vom Markt vorweggenommen. Diese Aufwärtsbewegung hielt bis Ende Oktober 2024 an, bevor sie wieder gebrochen wurde. Die anschließende Abwärtsphase schien Ende April 2025 überwunden, nachdem die obere Begrenzung des Trendkanals durchbrochen wurde. Bislang folgten jedoch rückläufige Kurse entlang der Trendkanalbegrenzung. Kurzfristig ist erneut eine Bodenbildung zu beobachten, da sich der Aktienkurs in der starken Unterstützungszone zwischen 24,03 Euro und 25,48 Euro bewegt. Fundamental betrachtet zählt die Vonovia-Aktie zu den attraktivsten Werten im DAX. Sollten die Zinsen in den USA weiter sinken, steht auch die Europäische Zentralbank (EZB) unter Druck, um eine zu starke Aufwertung des Euro zu verhindern. Vor diesem Hintergrund ist es denkbar, dass Vonovia auch beim Aktienkurs einen Wendepunkt erreicht hat.

Vonovia SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Der Aktienkurs von Vonovia könnte mit dem Erreichen einer bedeutenden Unterstützungszone einen Wendepunkt erreicht haben. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JL7A03) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Vonovia SE in den nächsten Tagen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,62 profitieren. Das Ziel sei bei 29,36 Euro angenommen (1,06 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 23,90 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,52 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,8 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JL7A03 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,70 – 0,71 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 18,76 Euro Basiswert: Vonovia SE KO-Schwelle: 18,76 Euro akt. Kurs Basiswert: 25,73 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,06 Euro Hebel: 3,62 Kurschance: + 50 Prozent Quelle J.P. Morgan

