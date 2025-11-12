113 0 Kommentare METLEN: Das dritte Zeitalter des Fortschritts in Bewegung!

METLEN startet mit "Das dritte Zeitalter - Fortschritt in Bewegung" eine neue Ära, um seine Größe zu verdoppeln. Neue Führungskräfte und eine Umstrukturierung im Energiesektor stehen im Fokus.

METLEN startet seine dritte strategische Umgestaltung, genannt "Das dritte Zeitalter - Fortschritt in Bewegung".

Ziel der Umstrukturierung ist die Verdopplung der Unternehmensgröße im Einklang mit der Strategie, die im April 2025 vorgestellt wurde.

Wichtige Änderungen im Führungsteam: Evangelos Mytilineos wird geschäftsführender Vorsitzender, Christos Gavalas wird Vorstandsvorsitzender, und Fotini Ioannou wird Finanzvorstand.

Der Energiesektor wird in zwei Säulen umstrukturiert: erneuerbare Energien und integrierte Energieversorgung.

Der Sektor Metalle bleibt unter der Leitung von Dimitris Stefanidis, während Vassilis Tsiamis den Bereich metallurgische Rüstungsgüter leitet.

METLEN ist ein führendes Unternehmen in der Metallurgie- und Energiebranche mit einem konsolidierten Umsatz von 5,68 Milliarden Euro im Jahr 2024.





