    METLEN: Das dritte Zeitalter des Fortschritts in Bewegung!

    METLEN startet mit "Das dritte Zeitalter - Fortschritt in Bewegung" eine neue Ära, um seine Größe zu verdoppeln. Neue Führungskräfte und eine Umstrukturierung im Energiesektor stehen im Fokus.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • METLEN startet seine dritte strategische Umgestaltung, genannt "Das dritte Zeitalter - Fortschritt in Bewegung".
    • Ziel der Umstrukturierung ist die Verdopplung der Unternehmensgröße im Einklang mit der Strategie, die im April 2025 vorgestellt wurde.
    • Wichtige Änderungen im Führungsteam: Evangelos Mytilineos wird geschäftsführender Vorsitzender, Christos Gavalas wird Vorstandsvorsitzender, und Fotini Ioannou wird Finanzvorstand.
    • Der Energiesektor wird in zwei Säulen umstrukturiert: erneuerbare Energien und integrierte Energieversorgung.
    • Der Sektor Metalle bleibt unter der Leitung von Dimitris Stefanidis, während Vassilis Tsiamis den Bereich metallurgische Rüstungsgüter leitet.
    • METLEN ist ein führendes Unternehmen in der Metallurgie- und Energiebranche mit einem konsolidierten Umsatz von 5,68 Milliarden Euro im Jahr 2024.






