Milliardenoffensive: Wie E.ON mit voller Kraft die Energiewende antreibt

Der Energiekonzern E.ON hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 seine Gewinne und Investitionen deutlich gesteigert, stößt an der Börse aber auf Zurückhaltung. Trotz eines bereinigten EBITDA von 7,4 Milliarden Euro – ein Plus von zehn Prozent – zeigte sich die Börse zunächst unentschlossen. Der Kurs legte auf Tradegate kurzzeitig leicht zu, drehte dann ins Minus und gab fast zwei Prozent nach, bevor er sich wieder etwas erholte. Am Morgen notierte die Aktie bei 15,97 Euro – ein Rückgang von 0,37 Prozent (Stand 9:22 Uhr). Auf Jahressicht steht dennoch ein beachtliches Plus von 35,5 Prozent.

Gewinne steigen

E.ON erzielte im Zeitraum Januar bis September einen bereinigten Konzernüberschuss von 2,3 Milliarden Euro, vier Prozent mehr als im Vorjahr. Der Konzern investierte 5,1 Milliarden Euro in den Ausbau und die Modernisierung der Energieinfrastruktur – acht Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2024.

Finanzvorständin Nadia Jakobi zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden:

"Unsere Strategie, massiv in die Modernisierung und Digitalisierung der Energieinfrastruktur zu investieren, zahlt sich aus."

Der Konzern wachse weiter und leiste als "Spielmacher der Energiewende" einen entscheidenden Beitrag zur Transformation des europäischen Energiesystems.

E.ON bekräftigte seine Prognose für das Gesamtjahr. Das bereinigte EBITDA soll zwischen 9,6 und 9,8 Milliarden Euro liegen, der Konzernüberschuss zwischen 2,85 und 3,05 Milliarden Euro.

Netzgeschäft bleibt Zugpferd

Der größte Wachstumstreiber bleibt das Netzgeschäft. Im Segment Energy Networks stieg das bereinigte EBITDA um 18 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro. Verantwortlich waren höhere Investitionen in Netzausbau und Digitalisierung sowie wetterbedingte Mehrmengen in mehreren Regionen Europas.

Im Segment Energy Retail sank das Ergebnis um 18 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro – vor allem wegen Veränderungen im Kundenportfolio in Großbritannien und temporären Effekten in Deutschland. Das Geschäftsfeld Energy Infrastructure Solutions legte hingegen um 15 Prozent auf rund 400 Millionen Euro zu.

Milliarden für Netze und Digitalisierung

Mit 4,1 Milliarden Euro floss der Großteil der Investitionen in das Netzgeschäft. E.ON treibt dabei die Digitalisierung seiner Infrastruktur voran: Im Juli nahm das Unternehmen die zehntausendste digitale Ortsnetzstation in Betrieb. Diese Technik soll lokale Netzkapazitäten besser auslasten und die Integration erneuerbarer Energien beschleunigen.

Im Bereich Energy Retail investierte E.ON rund 320 Millionen Euro in den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und digitale Kundendienste. Rund 580 Millionen Euro flossen in nachhaltige Energielösungen für Geschäftskunden.

CFO fordert stabile Rahmenbedingungen

"Mit unseren bisherigen Investitionen bekräftigen wir unser Ziel, in diesem Geschäftsjahr insgesamt rund 8,6 Milliarden Euro in die Energiewende zu investieren", betonte Jakobi. Für die kommenden Jahre forderte sie verlässliche Regulierung:

"Nur wenn Kapitalrenditen und Effizienzmethodik wettbewerbsfähig ausgestaltet sind, können wir das notwendige Kapital mobilisieren, um den Netzausbau konsequent weiter voranzutreiben."

Trotz überzeugender Fundamentaldaten blieb die Stimmung an der Börse zurückhaltend. Nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Monate scheint ein Teil der Anleger Gewinne mitzunehmen. Das zeigt, dass selbst gute Zahlen derzeit nicht ausreichen, um neue Impulse zu setzen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 15,85EUR auf Tradegate (12. November 2025, 09:32 Uhr) gehandelt.