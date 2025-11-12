Juggernaut Exploration seit Jahresbeginn im ungebrochenen Aufwärtstrend

Der Aktienkurs des kanadischen Gold– und Silberexplorers Juggernaut Exploration (WKN A2PTXU / TSXV JUGR) steigt seit dem Jahresbeginn ohne Unterbrechung oberhalb der blauen Aufwärtstrendlinie stetig an und hat seinen Wert in dieser Zeit mehr als verdoppelt. Nach dem erfolgreichen Test der Marke von einem kanadischen Dollar dürfte sich dieser als neue Basis etabliert haben.

Positiv zeigen sich auch die beiden Durchschnittslinien – beide steigen seit dem Sommer kontinuierlich an, zudem ist das mittelfristige Kaufsignal, welches sich aus dem Aufwärtskreuzen der 100er durch die 200er hindurch ergibt, weiter intakt.

Kaufsignale wurden kürzlich durch den MACD wie auch den Stochastik Indikator generiert – in beiden Fällen kreuzte die blaue Linie die rote Linie nach oben. Der Trendbestätiger rutschte nach der auf das Oktobertop folgenden Konsolidierung erstmals seit vier Monaten wieder unter die neutrale 100, drehte aber vor wenigen Tagen bereits wieder nach oben und sollte nun zügig wieder ins positive Terrain wechseln.

Der den Kapitalfluss anzeigende Chaikin Money Flow notierte in den letzten acht Wochen meist im roten Bereich und signalisierte somit einen Abfluss von Kapital. Einhergehend mit den anderen Kaufsignalen konnte er nun auch wieder in die grüne Zone wechseln und zeigt damit einen Kapitalzufluss an.