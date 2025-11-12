Medios Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 12.11.2025

Die Medios Aktie notiert aktuell bei 14,030€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +9,18 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,180 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,64 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Medios Aktie. Nach einem Plus von +4,64 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 14,030€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, spezialisiert auf die Versorgung von Patienten mit seltenen Erkrankungen. Das Unternehmen bietet umfassende Logistik- und Versorgungsdienstleistungen für Spezialmedikamente an. Es hat eine starke Marktstellung mit einem breiten Netzwerk von Apotheken. Hauptkonkurrenten sind Phoenix Group und Alliance Healthcare. Medios' Alleinstellungsmerkmal ist die Spezialisierung auf seltene Erkrankungen und maßgeschneiderte Lösungen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Medios in den letzten drei Monaten Verluste von -1,46 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Medios Aktie damit um +4,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,24 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Medios -2,13 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,34 % geändert.

Medios Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,81 % 1 Monat -4,24 % 3 Monate -1,46 % 1 Jahr -17,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Medios Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Medios Aktie, die trotz positiver Quartalszahlen und einer Anhebung des Kursziels auf 27 Euro durch Analysten nicht nachhaltig steigen konnte. Investoren zeigen sich besorgt über die Schulden des Unternehmens und die Auswirkungen von regulatorischen Eingriffen auf die Margen. Zudem wird der bevorstehende Managementwechsel als potenzieller Wendepunkt betrachtet. Insgesamt wird die Aktie als unterbewertet angesehen, was Kaufgelegenheiten schaffen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Medios eingestellt.

Informationen zur Medios Aktie

Es gibt 26 Mio. Medios Aktien. Damit ist das Unternehmen 339,23 Mio.EUR € wert.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Medios von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Spezialpharmaunternehmen habe im dritten Quartal die Markterwartungen mit dem Umsatz um fünf Prozent übertroffen, schrieb …

Medios Aktie jetzt kaufen?

Ob die Medios Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Medios Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.