Hensoldt nach dem Einbruch: Geeignete (Turbo)-Calls für Kurserholung

Obwohl die Ziele für das operative Ergebnis für die Jahre 2026 und 2027 um 7 Prozent unter den Konsensschätzungen lägen, bekräftigten, die Experten von JP Morgan Chase wegen der intakten langfristigen Anlagestory mit einem Kursziel von 110 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Für Anleger, die den jüngsten Kursrutsch der Hensoldt-Aktie als übertrieben einschätzen, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

Die Aktie des im TecDAX gelisteten Pioniers für Technologie und Innovation in der Verteidigungs- und Sicherheitselektronik, Hensoldt (ISIN: DE000HAG0005), geriet nach ihrem Hoch vom 6.10.25 bei 117,70 Euro nach Gewinnmitnahmen kräftig unter Druck. Zuletzt beschleunigte sich die Abwärtsbewegung nach der Anpassung der Prognose für das laufende Jahr auf ihr aktuelles Kursniveau bei 86 Euro.

Call-Optionsschein mit Strike bei 88 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Hensoldt-Aktie mit Basispreis 88 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000PJ2JEZ7, wurde beim Hensoldt-Aktienkurs von 86 Euro mit 1,11 – 1,14 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb der nächsten zwei Wochen die Erholung auf 95 Euro, wo die Aktie zuletzt am 11.11.25 gehandelt wurde, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,63 Euro (+43 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 77,108 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Hensoldt-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 77,108 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ95GN4, wurde beim Hensoldt-Kurs von 86 Euro mit 0,91 – 0,94 Euro taxiert.

Wenn die Hensoldt-Aktie in nächster Zeit auf 95 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,78 Euro (+89 Prozent) erhöhen – sofern die Hensoldt-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 73,193 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Hensoldt-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 73,193 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MK7DUW2, wurde beim Hensoldt-Kurs von 86 Euro mit 1,30 – 1,32 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Hensoldt-Aktie auf 95 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,18 Euro (+65 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Hensoldt-Aktien oder von Hebelprodukten auf Hensoldt-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.