    Börsenstart Europa - 12.11. - FTSE Athex 20 stark +2,44 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Der DAX steht bei 24.330,13 PKT und gewinnt bisher +0,63 %.
    Top-Werte: Brenntag +5,06 %, RWE +3,79 %, Bayer +2,50 %
    Flop-Werte: E.ON -1,79 %, Scout24 -1,76 %, Deutsche Boerse -0,87 %

    Der MDAX steht aktuell (09:59:49) bei 29.511,06 PKT und steigt um +0,59 %.
    Top-Werte: AIXTRON +7,78 %, Jungheinrich +5,16 %, Stroeer +4,11 %
    Flop-Werte: IONOS Group -3,15 %, HENSOLDT -2,39 %, United Internet -1,46 %

    Der TecDAX steht bei 3.546,26 PKT und gewinnt bisher +0,58 %.
    Top-Werte: Jenoptik +8,41 %, AIXTRON +7,78 %, SMA Solar Technology +3,37 %
    Flop-Werte: IONOS Group -3,15 %, SILTRONIC AG -3,08 %, HENSOLDT -2,39 %

    Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.774,12 PKT und steigt um +0,59 %.
    Top-Werte: Bayer +2,50 %, Ferrari +2,28 %, Banco Santander +2,19 %
    Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -1,93 %, Wolters Kluwer -1,59 %, Deutsche Boerse -0,87 %

    Der ATX steht bei 4.900,04 PKT und gewinnt bisher +0,57 %.
    Top-Werte: voestalpine +3,95 %, PORR +3,23 %, Verbund Akt.(A) +1,82 %
    Flop-Werte: DO & CO -2,66 %, Oesterreichische Post -1,56 %, STRABAG -0,60 %

    Der SMI steht aktuell (09:59:49) bei 12.781,85 PKT und steigt um +0,36 %.
    Top-Werte: Alcon +3,28 %, CIE Financiere Richemont +1,74 %, Holcim +1,68 %
    Flop-Werte: Swiss Life Holding -2,29 %, Logitech International -0,99 %, Partners Group Holding -0,12 %

    Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 8.217,92 PKT und steigt um +0,55 %.
    Top-Werte: Thales +2,00 %, Renault +1,86 %, Hermes International +1,57 %
    Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -8,65 %, Dassault Systemes -0,79 %, Carrefour -0,77 %

    Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.798,89 PKT und verliert bisher -0,12 %.
    Top-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,40 %, SSAB Registered (A) +0,87 %, Nordea Bank Abp +0,80 %
    Flop-Werte: AstraZeneca -0,46 %, Essity Registered (B) -0,29 %, SKF (B) -0,14 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 5.040,00 PKT und steigt um +2,44 %.
    Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,41 %, Public Power +1,74 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,68 %
    Flop-Werte: Viohalco -0,37 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,16 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,31 %



