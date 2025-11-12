Geheimes Weiße-Haus-Dinner: Trump trifft Wall-Street-Elite! Was ist da los?

Das Weiße Haus nennt das Treffen offiziell lediglich ein "privates Dinner" um 19.30 Uhr Ortszeit. Der Hintergrund ist jedoch klar: Trump sucht den Schulterschluss mit der Finanzelite, während die Sorgen über Inflation, hohe Zinsen und teure Importe zunehmen. Bei den jüngsten Wahlen in New Jersey und Virginia hatten die Demokraten mit dem Thema Lebenshaltungskosten gepunktet – ein Warnsignal für den Präsidenten.

Donald Trump holt die Finanzwelt an einen Tisch: Der US-Präsident lädt am Mittwochabend führende Köpfe der Wall Street zu einem exklusiven Dinner ins Weiße Haus. Unter den Gästen sind JPMorgan-Chef Jamie Dimon, BlackRock-CEO Larry Fink, Goldman-Sachs-Boss David Solomon, Nasdaq-Chefin Adena Friedman und Morgan-Stanley-Chef Ted Pick. Dies berichten mehrere mit den Planungen vertraute Personen dem US-Nachrichtensender Bloomberg.

Trump hatte im Wahlkampf 2024 mit massiven Steuersenkungen und Deregulierung um die Gunst der Wirtschaft geworben. Tatsächlich setzte er viele dieser Versprechen um, beispielsweise durch dauerhafte Steuererleichterungen für Unternehmen und eine Lockerung von Auflagen. Doch gleichzeitig belasteten neue Zölle und sein harter Kurs gegenüber der US-Notenbank Federal Reserve das Verhältnis zu Teilen der Wall Street.

Auch seine Einwanderungspolitik, die teure Visa für hochqualifizierte Fachkräfte vorsieht, sorgt in den Chefetagen für Kritik. Zuletzt griff Trump Banken wegen angeblicher Diskriminierung konservativer Kunden an, was ein weiteres Reizthema für die Branche darstellt.

Trump und Dimon waren in der Vergangenheit mehrfach aneinandergeraten, hatten sich zuletzt jedoch angenähert. Bereits im Juli trafen sie sich im Oval Office zu Gesprächen über Wirtschaft und Regulierung.

Mit dem Dinner will der Präsident offenbar das Vertrauen der Finanzwelt festigen und an frühere PR-Erfolge anknüpfen. Erst im September hatte Trump Technologiebosse wie Mark Zuckerberg und Tim Cook empfangen, um Investitionen in den USA, insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz, zu fördern.

Damit setzt Trump ein klares Signal: Er will zeigen, dass die Wirtschaftselite weiterhin hinter ihm steht – trotz Zöllen, Zinsstreit und wachsendem politischen Druck.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



