Abkühlung einplanen - neue Chancen

Nachdem bei Bilfinger eine inverse SKS-Formation zwischen 12,64 und grob 38,00 Euro im Zeitraum zwischen Dezember 2018 und Januar 2024 ausgebildet worden war, kam es im Anschluss zu einem Ausbruch über die dazugehörige Nackenlinie und dementsprechend zu einem mittelfristigen Kaufsignal. Seinerzeit wurde ein Anstieg an das Verlaufshoch aus 2014 bei 93,06 Euro favorisiert, was die Bilfinger-Aktie bravourös abgearbeitet hat. Nun konsolidiert der Wert in einer engen Handelsspanne grob seitwärts und zeigt offenbar leichte Ermüdungserscheinungen. Diese könnten in eine gesunde Konsolidierung münden.

Grundsätzlich wird über einem Niveau von 100,00 Euro in der Bilfinger-Aktie weiteres Kurspotenzial bis auf 123,80 Euro gesehen, zuvor könnte es aber zu der besagten Konsolidierung zurück auf 81,20 bzw. 74,15 Euro kommen, sodass diese Niveaus als potenzielle Einstiegsmarken bei einem sich abzeichnenden Boden vorgemerkt werden können. Geht es dagegen noch weiter abwärts, müssten Rücksetzer sogar auf 60,22 Euro zwingend eingeplant werden. Investierte Anleger sind jetzt dazu angehalten, ihre Stopps enger anzuziehen oder aber Gewinne zu realisieren.

Bilfinger SE (Monatschart in Euro) Tendenz:

Fazit: Oberhalb von 100,00 Euro würde sich bei der Bilfinger-Aktie weiteres Kurspotenzial auf Sicht der nächsten Wochen und Monate bis auf 123,80 Euro abzeichnen und sich für ein entsprechendes Long-Engagement anbieten. Vorherige Rücksetzer sollten aber entsprechend der vorausgegangenen Analyse zwingend eingeplant werden. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MK7BSM würde sich vom gegenwärtigen Niveau aus noch eine Renditechance von 170 Prozent ergeben, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 5,10 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung wird sich an den noch zu ermittelnden Verlaufstiefs orientieren müssen, die derzeit noch nicht vorliegen. Der Anlagehorizont dürfte aber einige Wochen bis Monate betragen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK7BSM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,83 - 1,86 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 73,0694 Euro Basiswert: Bilfinger SE KO-Schwelle: 73,0694 Euro akt. Kurs Basiswert: 91,10 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 5,10 Euro Hebel: 4,9 Kurschance: + 170 Prozent Börse Frankfurt

