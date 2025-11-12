Novo Nordisk sticht Lilly aus – und gewinnt einen der wichtigsten Kunden der USA

Wie Bloomberg berichtet, werden die Lilly-Mitarbeiter ab dem 1. Januar 2026 über den neuen Pharmacy Benefit Manager Rightway versorgt. Ein Sprecher von Lilly erklärte, man überprüfe regelmäßig die Leistungsanbieter, "um sicherzustellen, dass es eine hochwertige und kostengünstige Versorgung bietet". Rightway teile "unsere Leidenschaft für Innovation und außergewöhnliche Fürsorge für Menschen".

Eli Lilly verschärft seinen milliardenschweren Konkurrenzkampf mit Novo Nordisk – und sorgt zugleich für Bewegung an der Börse. Der US-Pharmariese beendet die Zusammenarbeit mit CVS Health und zieht den Arzneimittelversorgungsplan für seine rund 50.000 Mitarbeiter ab. Hintergrund ist ein Streit über die Abdeckung des Gewichtsverlustmittels Zepbound, das CVS im Mai von der Liste bevorzugter Medikamente gestrichen und durch das Konkurrenzpräparat Wegovy von Novo Nordisk ersetzt hatte.

CVS begründete die Entscheidung, Zepbound zu streichen, mit günstigeren Preisen für Wegovy. Sprecher David Whitrap sagte gegenüber Reuters: "Unsere Entscheidung zu Beginn des Jahres, Lilly und Novo gegeneinander auszuspielen, hat unseren Kunden erhebliche Einsparungen gebracht." Caremark, die PBM-Tochter von CVS, ist einer der größten Medikamentenverwalter der USA und betreut Millionen Versicherte.

Für Lilly ist der Schritt mehr als nur eine interne Umstellung – er sendet ein Signal in einem Markt, der sich zum größten Wachstumstreiber der Branche entwickelt hat. Der globale Markt für Adipositas-Medikamente könnte bis Ende des Jahrzehnts ein Volumen von 100 Milliarden US-Dollar erreichen. Während Novo Nordisk von günstigen Verträgen profitiert, warnt Lilly, die Entscheidung von CVS könne den Absatz von Zepbound belasten.

Anleger reagierten bislang gelassen: Die Lilly-Aktie notierte zuletzt auf Rekordniveau und kratzt mit einer Marktkapitalisierung von über 930 Milliarden US-Dollar an der Billionenmarke. Die Hoffnung auf neue Verträge mit der US-Regierung und die hohe Nachfrage nach Zepbound und Mounjaro treiben den Kurs. Die Novo-Nordisk-Aktie stieg im Gegenzug am Dienstag um rund 6,5 Prozent, nachdem sie zusätzlich von einer Preissenkung für Wegovy in Indien profitierte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



