    Jenoptik - Aktie steigt kräftig - 12.11.2025

    Am 12.11.2025 ist die Jenoptik Aktie, bisher, um +10,00 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Jenoptik Aktie.

    Besonders beachtet! - Jenoptik - Aktie steigt kräftig - 12.11.2025
    Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild

    Jenoptik ist ein führendes Unternehmen in der Photonik mit Fokus auf Optik und Lasertechnologie. Es bietet innovative Lösungen in Messtechnik und Verkehrssicherheit. Starke Marktstellung durch Qualität und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Zeiss und Trumpf. Einzigartig durch Integration optischer und elektronischer Systeme.

    Jenoptik Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.11.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Jenoptik Aktie. Mit einer Performance von +10,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,62 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Jenoptik Aktie. Nach einem Plus von +1,62 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 20,730. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Jenoptik einen Gewinn von +0,88 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Jenoptik Aktie damit um -0,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,10 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -15,84 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,04 % geändert.

    Jenoptik Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,68 %
    1 Monat -1,10 %
    3 Monate +0,88 %
    1 Jahr -18,39 %

    Informationen zur Jenoptik Aktie

    Es gibt 57 Mio. Jenoptik Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,18 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 12.11. - FTSE Athex 20 stark +2,44 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Jenoptik deutlich erholt - DZ: 'Biophotonics Star des Quartals'


    Aktien von Jenoptik nähern sich am Mittwoch nach Quartalszahlen mit über 10 Prozent Kursplus wieder ihren Zwischenhochs vom Oktober. Kurz davor ebbte der Schwung zuletzt aber etwas ab: Die Papiere liegen noch 8 Prozent vorn. 2025 bedeutet dies …

    Jenoptik wird noch einmal vorsichtiger wegen Zöllen - Rückgänge im Quartal


    Der Technologiekonzern Jenoptik hat im dritten Quartal weiterhin ein schwieriges Marktumfeld vor allem im Geschäft mit Halbleiterausrüstung zu spüren bekommen. Umsatz und Ergebnisse blieben erneut hinter dem Vorjahresniveau zurück, wenn auch nicht …

    Jenoptik Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Jenoptik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jenoptik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Jenoptik

    -1,00 %
    +7,19 %
    +0,61 %
    +7,43 %
    -7,73 %
    -23,71 %
    -19,04 %
    +44,12 %
    -1,32 %
    ISIN:DE000A2NB601WKN:A2NB60



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
