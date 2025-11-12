Nvidia, OpenAI: Mathematik gegen die KI-Blase!

Woran erkennt man die KI-Blase eindeutig, also dass die gigantischen Versprechen die Nvidia und OpenAI in Sachen Datencenter nicht funktionieren können? Ganz simple: durch einfachste Mathematik! So müssten sich etwa die Umsätze von OpenAI mehr als verdreissigfachen, um die gigantischen Investitionen wirklich stemmen zu können. Dazu müssten in den USA nur für den Strombedarf von OpenAI zwischen 25 und 40 Kernkraftwerke gebaut werden - und das bis zum Jahr 2028. Dabei gibt es dafür nicht einmal erste Schritte - die USA haben in den letzten 30 Jahren insgesamt zwei Atomkraftwerke in Betrieb genommen. Dazu kommt das Thema Abschreibungen bei Datencentern und Chips..

