    Nvidia, OpenAI: Mathematik gegen die KI-Blase!

    Ganz simple: durch einfachste Mathematik! So müssten sich etwa die Umsätze von OpenAI mehr als verdreissigfachen, um die gigantischen Investitionen wirklich stemmen zu können

    Woran erkennt man die KI-Blase eindeutig, also dass die gigantischen Versprechen die Nvidia und OpenAI in Sachen Datencenter nicht funktionieren können? Ganz simple: durch einfachste Mathematik! So müssten sich etwa die Umsätze von OpenAI mehr als verdreissigfachen, um die gigantischen Investitionen wirklich stemmen zu können. Dazu müssten in den USA nur für den Strombedarf von OpenAI zwischen 25 und 40 Kernkraftwerke gebaut werden - und das bis zum Jahr 2028. Dabei gibt es dafür nicht einmal erste Schritte - die USA haben in den letzten 30 Jahren insgesamt zwei Atomkraftwerke in Betrieb genommen. Dazu kommt das Thema Abschreibungen bei Datencentern und Chips..

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    Tutorial zu KI-Aktien-Empfehlungen-Tool:

    https://www.youtube.com/watch?v=is6-kdgkZn8

    2. Bitcoin-Blase: So nah ist der große Knall

     

    Das Video "Nvidia, OpenAI: Mathematik gegen die KI-Blase! " sehen Sie hier..



    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Verfasst von Markus Fugmann
