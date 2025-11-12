Infineon Technologies Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 12.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Infineon Technologies Aktie. Mit einer Performance von +6,15 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Infineon Technologies Aktie. Nach einem Plus von +1,06 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 36,00€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen dominiert den Automobil- und Leistungselektronikmarkt. Hauptkonkurrenten sind STMicroelectronics und NXP. Infineons Stärke liegt in der Innovationskraft und Energieeffizienz.

Obwohl sich die Infineon Technologies Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -5,04 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -0,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,44 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Infineon Technologies +6,94 % gewonnen.

Infineon Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,70 % 1 Monat +4,44 % 3 Monate -5,04 % 1 Jahr +12,31 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,76 Mrd. € wert.

Der Chiphersteller Infineon erwartet im neuen Geschäftsjahr nach Rückgängen wieder ein moderates Umsatzwachstum. Das Marktumfeld werde weiter uneinheitlich bleiben, schätzt Konzernchef Jochen Hanebeck. "In Automobil-, Industrie- und …

Der Dax könnte am Mittwoch seinen kurzfristigen Abwärtstrend seit dem Rekord von Anfang Oktober knacken. Im frühen Handel gewann der deutsche Leitindex 1,00 Prozent auf 24.330 Punkte. Mit dem Sprung am Vortag über den Kursbereich von 24.000 …

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Den Ausblick bezeichnete Analyst Sandeep Deshpande am Mittwoch in seiner ersten Reaktion als …

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.