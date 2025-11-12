HENSOLDT Aktie unter starkem Abgabedruck - 12.11.2025

Die HENSOLDT Aktie notiert aktuell bei 84,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,42 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,00 € entspricht. Die Talfahrt der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,72 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 84,80€, mit einem Minus von -3,42 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die HENSOLDT-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,88 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die HENSOLDT Aktie damit um -6,27 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,17 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HENSOLDT auf +147,27 %.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,27 % 1 Monat -18,17 % 3 Monate +4,88 % 1 Jahr +141,57 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die HENSOLDT Aktie, die nach einer negativen Prognose und gesenkten EBITDA-Erwartungen gefallen ist. Die Marktreaktion wird als übertrieben wahrgenommen, und einige sehen Kaufgelegenheiten. Analysten haben ihre Kursziele gesenkt, was die Unsicherheit verstärkt. Zudem wird die Kommunikationsstrategie des Managements kritisiert, da sie das Vertrauen der Investoren beeinträchtigt hat.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,74 Mrd. € wert.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.