Scout24 Aktie knickt um -2,22 % ein - 12.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Scout24 Aktie. Mit einer Performance von -2,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Scout24 Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,80 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 90,45€, mit einem Minus von -2,22 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Scout24 Aktionäre einen Verlust von -22,73 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Scout24 Aktie damit um -7,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,67 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Scout24 einen Anstieg von +8,16 %.

Scout24 Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,11 % 1 Monat -10,67 % 3 Monate -22,73 % 1 Jahr +8,48 %

Informationen zur Scout24 Aktie

Es gibt 75 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,80 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Dax könnte am Mittwoch seinen kurzfristigen Abwärtstrend seit dem Rekord von Anfang Oktober knacken. Im frühen Handel gewann der deutsche Leitindex 1,00 Prozent auf 24.330 Punkte. Mit dem Sprung am Vortag über den Kursbereich von 24.000 …

Aktien von Scout24 sind am Mittwochmorgen mit 90,40 Euro abermals auf einen Tiefststand seit April abgesackt. Für Verkäufe sorgte die skeptische Einschätzung des Experten David Amira von der Bank of America für Kleinanzeigen-Portale innerhalb …

Scout24 Aktie jetzt kaufen?

Ob die Scout24 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Scout24 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.