Aixtron schießt auf ein neues Jahreshoch: Analyst wechselt ins Bullen-Lager

Die Aktie setzt ihren starken Lauf der vergangenen Wochen am Mittwoch fort und steigt am Vormittag um mehr als 9 Prozent auf 18,96 Euro. In den letzten zwei Wochen haben die Papiere damit rund 40 Prozent zugelegt und notieren im Jahresverlauf bereits über 24 Prozent im Plus.

Grund für den Kurssprung zur Wochenmitte: Bank-of-America-Analyst Oliver Wong erhöhte seine Prognose von bisher 11,80 auf 25,10 Euro und stufte die Aktie gleichzeitig von Underperform auf Buy hoch. Im Fokus steht dabei vor allem die Schlüsselrolle von Aixtron bei der Fertigung effizienter Chips für neue Energiearchitekturen, die speziell auf den Bedarf stromhungriger KI-Systeme ausgelegt sind.