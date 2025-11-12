    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Fast 10 Prozent im Plus

    2125 Aufrufe 2125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aixtron schießt auf ein neues Jahreshoch: Analyst wechselt ins Bullen-Lager

    Die Aktie des Chipanlagenbauers Aixtron steigt am Mittwoch auf ein neues Jahreshoch. Auslöser ist ein doppeltes Upgrade für die Aktie von den Analysten der Bank of America.

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron-Aktie erreicht neues Jahreshoch bei 18,96 Euro.
    • Bank of America stuft Aktie von Underperform auf Buy hoch.
    • Aixtron profitiert von KI-Wachstum und Halbleiterbedarf.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Fast 10 Prozent im Plus - Aixtron schießt auf ein neues Jahreshoch: Analyst wechselt ins Bullen-Lager
    Foto: Oliver Berg/dpa

    Die Aktie setzt ihren starken Lauf der vergangenen Wochen am Mittwoch fort und steigt am Vormittag um mehr als 9 Prozent auf 18,96 Euro. In den letzten zwei Wochen haben die Papiere damit rund 40 Prozent zugelegt und notieren im Jahresverlauf bereits über 24 Prozent im Plus.

    Grund für den Kurssprung zur Wochenmitte: Bank-of-America-Analyst Oliver Wong erhöhte seine Prognose von bisher 11,80 auf 25,10 Euro und stufte die Aktie gleichzeitig von Underperform auf Buy hoch. Im Fokus steht dabei vor allem die Schlüsselrolle von Aixtron bei der Fertigung effizienter Chips für neue Energiearchitekturen, die speziell auf den Bedarf stromhungriger KI-Systeme ausgelegt sind.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    31.428,79€
    Basispreis
    2,00
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.494,37€
    Basispreis
    2,06
    Ask
    × 14,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    AIXTRON

    +11,99 %
    +14,83 %
    +35,97 %
    +34,81 %
    +26,56 %
    -35,46 %
    +79,75 %
    +161,31 %
    +219,57 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ

    Unter dem Titel "Schnallen Sie sich an für die KI-Beschleunigung" verweist Wong auf Aixtrons wachsende Bedeutung für die Halbleiterindustrie. Während klassische Anwendungen wie Konsumelektronik und E-Mobilität an Dynamik verlieren, sieht er enormes Wachstumspotenzial im Geschäft mit KI-Rechenzentren. Hier verfüge Aixtron laut Wong über die stärkste Positionierung im gesamten Coverage-Universum.

    Neben der BofA-Empfehlung befeuerten zuletzt auch positive Stimmen anderer Analysten sowie optimistische Kommentare der Investmentfirma Kerrisdale Capital den Kurs.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 20,40, was eine Steigerung von +5,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Fast 10 Prozent im Plus Aixtron schießt auf ein neues Jahreshoch: Analyst wechselt ins Bullen-Lager Die Aktie des Chipanlagenbauers Aixtron steigt am Mittwoch auf ein neues Jahreshoch. Auslöser ist ein doppeltes Upgrade für die Aktie von den Analysten der Bank of America.