Fast 10 Prozent im Plus
Aixtron schießt auf ein neues Jahreshoch: Analyst wechselt ins Bullen-Lager
Die Aktie des Chipanlagenbauers Aixtron steigt am Mittwoch auf ein neues Jahreshoch. Auslöser ist ein doppeltes Upgrade für die Aktie von den Analysten der Bank of America.
- Aixtron-Aktie erreicht neues Jahreshoch bei 18,96 Euro.
- Bank of America stuft Aktie von Underperform auf Buy hoch.
- Aixtron profitiert von KI-Wachstum und Halbleiterbedarf.
Die Aktie setzt ihren starken Lauf der vergangenen Wochen am Mittwoch fort und steigt am Vormittag um mehr als 9 Prozent auf 18,96 Euro. In den letzten zwei Wochen haben die Papiere damit rund 40 Prozent zugelegt und notieren im Jahresverlauf bereits über 24 Prozent im Plus.
Grund für den Kurssprung zur Wochenmitte: Bank-of-America-Analyst Oliver Wong erhöhte seine Prognose von bisher 11,80 auf 25,10 Euro und stufte die Aktie gleichzeitig von Underperform auf Buy hoch. Im Fokus steht dabei vor allem die Schlüsselrolle von Aixtron bei der Fertigung effizienter Chips für neue Energiearchitekturen, die speziell auf den Bedarf stromhungriger KI-Systeme ausgelegt sind.
Unter dem Titel "Schnallen Sie sich an für die KI-Beschleunigung" verweist Wong auf Aixtrons wachsende Bedeutung für die Halbleiterindustrie. Während klassische Anwendungen wie Konsumelektronik und E-Mobilität an Dynamik verlieren, sieht er enormes Wachstumspotenzial im Geschäft mit KI-Rechenzentren. Hier verfüge Aixtron laut Wong über die stärkste Positionierung im gesamten Coverage-Universum.
Neben der BofA-Empfehlung befeuerten zuletzt auch positive Stimmen anderer Analysten sowie optimistische Kommentare der Investmentfirma Kerrisdale Capital den Kurs.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion