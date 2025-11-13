Argentinische Aktien mit Reform-Booster

Argentinien scheint ein wirtschaftliches Comeback ins Haus zu stehen. Der argentinische Präsident javier Milei hat nach dem Sieg seiner Partei bei den Zwischenwahlen eine Intensivierung seines wirtschaftspolitischen Kurses angekündigt. Argentinien vor der Trendwende Bereits seit dem Amtsantritt von Javier Milei Ende 2023 verfolgt das Land eine deutlich marktwirtschaftlichere Politik. Sparprogramme und Deregulierungsmaßnahmen helfen, das Staatsdefizit abzubauen und die Wirtschaft zu liberalisieren und anzuschieben. Langfristig sollen diese Reformen Investitionen anziehen. Milei wird seinen wirtschaftspolitischen Kurs weiter durchsetzen können. Das dürfte sich weiter positiv auswirken. Die Inflation ist bereits auf dem Rückzug und lag im September mit 31,8% unter dem Vormonatswert (33,6%). Auch der Peso zeigt Anzeichen einer Stabilisierung. Argentinische Aktien sind noch immer günstig bewertet und eignen sich als aussichtsreiche Depotbeimischung. Unsere Favoriten stellen wir näher vor. Mehr News und infomationen finden sie unter FUCHSBRIEFE: Übersicht | LinkedIn