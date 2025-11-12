    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIONOS Group AktievorwärtsNachrichten zu IONOS Group

    IONOS Group Aktie gerät unter starken Druck - 12.11.2025

    Am 12.11.2025 ist die IONOS Group Aktie, bisher, um -6,20 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der IONOS Group Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

    IONOS Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.11.2025

    Die IONOS Group Aktie notiert aktuell bei 25,33 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,20 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,68  entspricht. Die Talfahrt der IONOS Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -15,76 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 25,33, mit einem Minus von -6,20 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von IONOS Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -34,37 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die IONOS Group Aktie damit um -8,93 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,85 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von IONOS Group +23,54 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,71 % geändert.

    IONOS Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,93 %
    1 Monat -16,85 %
    3 Monate -34,37 %
    1 Jahr +13,67 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur IONOS Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursverfall der IONOS Group Aktie, der teilweise auf externe Wettbewerbsfaktoren und die schwache Performance des AdTech-Bereichs zurückgeführt wird. Analysten sind gespalten: Einige sehen die strategische Entscheidung, AdTech zu verkaufen, positiv, während technische Analysten die Kursentwicklung als bärisch bewerten. Der Kurs fiel nach einem gescheiterten Anstieg bei 31 Euro, was zu einem erhöhten Verkaufsdruck führte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber IONOS Group eingestellt.

    Informationen zur IONOS Group Aktie

    Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,56 Mrd.EUR € wert.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ionos auf 'Buy'


    Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Der Internetdienstleister habe ein durchwachsenes drittes Quartal hinter sich, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden …

    Börsenstart Europa - 12.11. - FTSE Athex 20 stark +2,44 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    IONOS Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IONOS Group

    -0,57 %
    -8,32 %
    -20,21 %
    -30,30 %
    +14,01 %
    +25,78 %
    ISIN:DE000A3E00M1WKN:A3E00M



