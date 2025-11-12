Erster amerikanischer Spot-XRP-ETF steht kurz vor dem Handelsstart

Sobald die Nasdaq die Listung – voraussichtlich bis Mittwochabend – zertifiziert, dürfte der Handel bereits am Donnerstag beginnen. Damit wäre der "Canary XRP Trust" der erste vollständig durch physisches XRP gedeckte ETF in den Vereinigten Staaten.

Nach Bitcoin und Ethereum könnte in den USA nun erstmals ein Spot- XRP -ETF zugelassen werden. Der Fonds von Canary Funds, der den Preis der viertgrößten Kryptowährung der Welt direkt abbildet, hat mit der Einreichung des Form 8-A bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) die letzte regulatorische Hürde genommen.

Ein neues Kapitel für institutionelles Kryptokapital

Der Fonds würde unter dem Securities Act von 1933 operieren und damit – im Gegensatz zu Futures-basierten Konstruktionen – direkten Zugang zu XRP bieten. Das unterscheidet ihn auch vom bereits existierenden REX-Osprey XRPR ETF, der unter dem Investment Company Act von 1940 läuft und nur eine partielle XRP-Exponierung über ein Misch-Asset-Modell ermöglicht.

Analysten erwarten, dass Canarys Struktur eine effizientere Preisfindung und geringere Tracking-Kosten ermöglicht – ein entscheidender Vorteil für institutionelle Anleger, die bislang wegen regulatorischer Unsicherheit oder mangelnder Produktqualität gezögert haben.

Potenzial für Kapitalzuflüsse und Marktdiversifizierung

Marktbeobachter sehen in dem Schritt eine potenzielle neue Kapitalwelle in den Altcoin-Sektor. Sumit Roy, Senior Analyst bei etf.com, erklärte: "Bitwise’s Solana ETF hat in nur zwei Wochen ein Volumen von 500 Millionen US-Dollar erreicht. Das zeigt: Es gibt eine klare Nachfrage nach Krypto-Fonds, die über Bitcoin und Ethereum hinausgehen."

Roy schätzt, dass Canarys XRP-ETF kurzfristig über 100 Millionen US-Dollar an Zuflüssen anziehen könnte, falls der Markt positiv reagiert.

XRP-Kurs unter Druck

Trotz der positiven Schlagzeilen handelt XRP derzeit schwächer. Der Token notiert am Mittwochmittag bei rund 2,42 US-Dollar, ein Rückgang von 2 Prozent binnen 24 Stunden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



