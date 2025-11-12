LVMH – das Comeback läuft

Bei LVMH hat sich das Bild spürbar aufgehellt – und wir haben den Moment genutzt: Mit dem Call-Optionsschein MK55BK auf die LVMH-Aktie erzielten wir 175,86 % Gewinn. Rückenwind kam aus mehreren Quellen: eine klare Belebung im Beauty-Einzelhandel mit Sephora als Zugpferd, wieder anziehende Nachfrage in Asien und ein stabiles Umfeld in den USA. Gleichzeitig blieb der Fokus auf ikonischen Marken wie Louis Vuitton und Dior sowie auf hochwertiger Präsentation in den Boutiquen. Diese Mischung aus frischer Nachfrage, starker Markenstrahlkraft und einem intakten Premium-Narrativ hat der Aktie neuen Schwung gegeben – genau das Umfeld, in dem unser Schein seine Hebelwirkung entfalten konnte.

Unser Ansatz bleibt bewusst geradlinig: Wir verfolgen die Nachrichtenlage täglich, ordnen sie verständlich ein und übersetzen sie in klare Handelsideen. Beim MK55BK setzten wir auf die Kombination aus aufhellender Geschäftsdynamik, positiver Tonlage im Management und einem konstruktiven Kursbild – und begleiteten den Trade konsequent vom Einstieg bis zur Zielzone.