    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Panzer, Munition, Technik

    1917 Aufrufe 1917 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall vor dem Milliarden-Feuerwerk: 52 Milliarden Euro Umsatz bis 2030?

    Rheinmetall bleibt laut Berenberg einer der größten Profiteure der europäischen Aufrüstung – mit zweistelligem Wachstumspotenzial bis 2030

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall profitiert stark von europäischer Aufrüstung.
    • Umsatzprognose bis 2030: bis zu 52 Milliarden Euro.
    • Wachstumstreiber: Fahrzeugsysteme und Waffenproduktion.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Panzer, Munition, Technik - Rheinmetall vor dem Milliarden-Feuerwerk: 52 Milliarden Euro Umsatz bis 2030?
    Foto: Soeren Stache - dpa

    Kurz vor dem Kapitalmarkttag am 17. und 18. November sorgt die Berenberg Bank mit einer ambitionierten Prognose für Gesprächsstoff: Die Analysten erwarten, dass Rheinmetall seinen Umsatz bis 2030 auf 41 Milliarden Euro steigern kann – im optimistischen "Blauer-Himmel"-Szenario sogar auf 52 Milliarden Euro.

    Trotz leicht gesenktem Kursziel von 2.300 Euro (zuvor 2.330 Euro) bekräftigt die Bank ihr Kaufvotum. Die Bewertung sei mit einem PEG-Verhältnis von 1,5 weiterhin attraktiv, so Berenberg. Die Rheinmetall-Aktie ist von ihrem Rekordhoch Anfang Oktober spürbar zurückgekommen und am Mittwoch leicht im Plus bei 1750 Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.837,36€
    Basispreis
    1,14
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.569,95€
    Basispreis
    1,21
    Ask
    × 14,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Rheinmetall

    +0,40 %
    +0,52 %
    -7,80 %
    +15,75 %
    +213,15 %
    +946,99 %
    +2.182,04 %
    +2.935,49 %
    +74.975,53 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000

    Optimistisch stimmt die Experten der Auftragsbestand von rund 63 Milliarden Euro. Dabei wächst der Bereich Fahrzeugsysteme besonders stark, wo die Analysten bis 2030 Erlöse von 14,1 Milliarden Euro erwarten – angetrieben von Schützenpanzern und Logistikfahrzeugen. In einem Best-Case-Szenario wären sogar 19,3 Milliarden Euro Umsatz drin.

    Auch die Waffen- und Munitionssparte bleibt ein Wachstumstreiber: Fast die Hälfte der geschätzten 12,2 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2030 dürfte auf 155-mm-Artillerie entfallen. In einem optimistischen Szenario wären bis zu 16 Milliarden Euro möglich.

    Bei den Elektronischen Lösungen erwartet Berenberg bis zu 10 Milliarden Euro Umsatz, getrieben von Digitalisierungsprogrammen und Flugabwehrsystemen. Die geplante Integration der NVL-Werftengruppe soll zusätzlich bis zu 5 Milliarden Euro beitragen, mit weiterer M&A-Phantasie obendrauf.

    Strategisch hat Rheinmetall zudem den Ausstieg aus dem klassischen Kolbengeschäft eingeleitet. Unterdessen gilt der verbliebene Automotive-Bereich als nicht-strategisch, sein EBIT-Beitrag dürfte 2025 nur noch rund 5 Prozent betragen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 1.748EUR auf Tradegate (12. November 2025, 13:13 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1826,48, was eine Steigerung von +4,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Panzer, Munition, Technik Rheinmetall vor dem Milliarden-Feuerwerk: 52 Milliarden Euro Umsatz bis 2030? Rheinmetall bleibt laut Berenberg einer der größten Profiteure der europäischen Aufrüstung – mit zweistelligem Wachstumspotenzial bis 2030