Hoftex Group: Färberei-Schließung & Prognoseanpassung
Die Textilindustrie steht vor großen Herausforderungen, die auch vor der Hoftex Group AG nicht Halt machen. Die Schließung der Hoftex Färberei GmbH in Selbitz betrifft 32 Arbeitsplätze und markiert das Ende des Geschäftsbereichs HOFTEX. Ursachen sind die schwierige Marktlage und der Preisdruck, die auch die Umsatz- und EBITDA-Prognosen beeinflussen.
Foto: adobe.stock.com
- Die Hoftex Group AG schließt die Hoftex Färberei GmbH am Standort Selbitz, was rund 32 Arbeitsplätze betrifft.
- Die Schließung erfolgt aufgrund der schwierigen Lage in der deutschen und europäischen Textilindustrie, einschließlich rückläufiger Nachfrage und Preisdruck.
- Mit der Schließung endet auch der Geschäftsbereich HOFTEX innerhalb des Unternehmens.
- Die Schließung verursacht negative Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis, einschließlich Sozialplankosten und Materialabschlägen.
- Die Umsatz- und EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wird angepasst: EBITDA wird auf 5,5 bis 7,5 Mio. EUR und Umsatz auf 135 bis 145 Mio. EUR geschätzt.
- Die Produktion in der Färberei soll im Verlauf des Jahres 2026 eingestellt werden.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte