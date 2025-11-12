Kupfer in Lauerstellung. Kupferpreis könnte jederzeit explodieren oder abstürzen

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter .

Bricht der Kupferpreis ein oder aus? Die derzeit zu beobachtenden Seitwärtsbewegung könnte in einem spektakulären Finale münden. Handelsspannen bzw. Seitwärtsbewegungen sind per se mit Vorsicht zu genießen, doch ob des ambivalenten Chartbilds ist die aktuell zu beobachtende Seitwärtsbewegung bei Kupfer von besonderer Brisanz. Kurzum. Derzeit steht die Frage im Raum: Knallt es bei Kupfer oder kommt das Preisbeben?

Im Schatten von Gold und Silber

Die Edelmetall- und Industriemetallpreise kommen so langsam aber sicher wieder in Schwung. Der Goldpreis kehrte über die 4.100 US-Dollar zurück und Silber konnte die 50 US-Dollar eindrucksvoll zurückerobern. Zink und Zinn laufen unbeirrt weiter nach oben. Und auch Blei nimmt derzeit wieder Fahrt auf. Kupfer bewegt sich hingegen noch in der eingangs thematisierten Handelsspanne. Das fundamentale Umfeld ist ambivalent. Und genau diese Ambivalenz spiegelt die Preisentwicklung in diesen Tagen wider. Positive Effekte, wie der schwächelnde US-Dollar oder das nahende Ende des US-Shutdowns stützen aktuell die Preisentwicklung zwar, doch schwache Fundamentaldaten wirken dagegen wie ein Bremsklotz.

Auch die in der Kupfer-Kommentierung vom 21. Oktober thematisierten Daten aus dem aktuellen Monatsbulletin der International Copper Study Group (ICSG) geben keine klare Richtung vor. Zudem wurde der Produktionsausfall der Grasberg-Mine von Freeport-McMoRan mittlerweile eingepreist, sodass es auch von dieser Seite derzeit keine nennenswerten Impulse gibt. Die aktuelle Phase ähnelt der sprichwörtlichen Ruhe vor dem Sturm. Nach ober kann der Kupferpreis nicht, aber nach unten will er auch nicht.

Zusammengefasst - Kupferpreis könnte jederzeit explodieren oder abstürzen

In den letzten Wochen bewegte sich Kupfer (COMEX) in einer Range von 4,9 US-Dollar / lb bis 5,3 US-Dollar / lb seitwärts. Beide Begrenzungen haben sich mittlerweile mehrfach bestätigt. Ein Ausbruch aus der Range könnte entsprechend ein relevantes Signal auslösen. So könnte der Kupferpreis bei einem aufwärtsgerichteten Ausbruch in Richtung 5,6 US-Dollar marschieren. Auch eine Bewegung auf 6 US-Dollar ist dabei nicht auszuschließen. Mit Blick auf die Unterseite gilt: Ein Rücksetzer unter die 4,9 US-Dollar könnte hingegen weitere Abgaben auf 4,7 US-Dollar und 4,5 US-Dollar provozieren.

Obgleich die kurzfristige Preisentwicklung von Kupfer noch mit diversen Risiken behaftet ist, bleibt Kupfer auf lange Sicht überaus aussichtsreich. Und auch die Aktien der Kupferproduzenten versprechen mittel- bis langfristig noch erhebliches Potenzial. Dabei erscheinen vor allem Werte aus der zweiten Reihe, wie etwa Hudbay Minerals, Lundin Mining oder aber Ivanhoe Mines, nur um einige zu nennen, interessant. Im Bergbausektor häuften sich zuletzt Übernahmen und Zusammenschlüsse. Noch geht es vor allem im Gold-Silbersektor zur Sache. Doch der vor wenigen Wochen angekündigte Zusammenschluss von Anglo American und Teck Res. zeigt aber, dass auch in den Kupfersektor Bewegung kommt.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

