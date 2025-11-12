E.ON Aktie mit Kurseinbruch - 12.11.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die E.ON Aktie. Sie fällt um -4,68 % auf 15,278€. Die Talfahrt der E.ON Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,20 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 15,278€, mit einem Minus von -4,68 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

E.ON ist ein führender europäischer Energieversorger, der Strom, Gas und innovative Energiedienstleistungen anbietet. Mit einem starken Fokus auf erneuerbare Energien und technologische Innovationen positioniert sich E.ON als Vorreiter in der Energiewende. Hauptkonkurrenten sind RWE, EnBW und Vattenfall. E.ONs Alleinstellungsmerkmale sind Investitionen in Smart Grids und dezentrale Energielösungen.

Obwohl die E.ON Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +0,71 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die E.ON Aktie damit um +1,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,30 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in E.ON eine positive Entwicklung von +42,33 % erlebt.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,68 % geändert.

E.ON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,73 % 1 Monat -0,30 % 3 Monate +0,71 % 1 Jahr +33,45 %

Informationen zur E.ON Aktie

Es gibt 3 Mrd. E.ON Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,45 Mrd.EUR € wert.

Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits starken Start bis zum Mittag weiter deutlich im Plus geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.326 Punkten berechnet und damit 1,0 Prozent über dem …

E.ON Aktie jetzt kaufen?

Ob die E.ON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur E.ON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.