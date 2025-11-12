Ruhiger Handel - EUR/USD notiert bei 1,15775 USD

EUR/USD zeigt sich stabil bei 1,15775. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in EUR/USD investiert, lag der Preis bei 1,062326USD. Heute notiert EUR/USD bei 1,15775USD. Ihr Einsatz wäre nun 5.449,13USD wert – ein Zuwachs von +8,98 %.

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu EUR/USD im wallstreetONLINE-Forum zeigt eine Erholungsstimmung, nachdem der Kurs zuletzt unter Druck stand. Technische Analysen identifizieren Widerstände bei 1,1591 und 1,1608 sowie Unterstützungen bei 1,1494 und 1,1468. Die Prognosen deuten auf eine mögliche Tagesspanne zwischen 1,1480 und 1,1670 hin.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber EUR/USD eingestellt.

Informationen zum US-Dollar

Seit 1785 offizielles Zahlungsmittel der USA, prägt der US-Dollar bis heute die Weltwirtschaft. Der Kurs EUR-USD bestimmt Importpreise, Exportchancen und Rohstoffmärkte wie Öl und Gas. Mit der Einführung des Euro entstand ein starker Gegenspieler. Das Währungspaar EUR-USD gilt deshalb als Barometer für wirtschaftliche Stärke und globale Kapitalflüsse.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.