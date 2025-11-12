    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsUSD/JPY WährungvorwärtsNachrichten zu USD/JPY

    USD/JPY

    USD/JPY steigt leicht – jetzt 154,79100 JPY

    USD/JPY zeigt Stärke: +0,47 % höher bei 154,79100 JPY.

    Foto: adobe.stock.com
    USD/JPY legt +0,47 % zu und erreicht 154,79100JPY. Marktteilnehmer werten dies als Zeichen solider Nachfrage bei stabiler Stimmung.

    USD/JPY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,38 %
    1 Monat +1,88 %
    3 Monate +4,61 %
    1 Jahr +0,08 %

    Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 5.000JPY in USD/JPY gesteckt. Damals lag der Kurs bei 138,9066JPY. Heute steht er bei 154,79100JPY. Das Investment wäre auf 5.571,77JPY gewachsen – eine Steigerung von +11,44 %.

    Informationen zum Japanischen Yen

    Der Yen gilt als Symbol für Stabilität und wird weltweit als Reservewährung genutzt. Das Paar EUR-JPY wird von Notenbankpolitik, wirtschaftlichen Trends und globalen Krisen bestimmt. Kursbewegungen wirken sich direkt auf Exporteure und Investoren aus, weshalb der Yenkurs zu den meistbeachteten Indikatoren an den Devisenmärkten gehört.

    Ob ein Investment in USD/JPY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

