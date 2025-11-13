Wasserstoff-Unternehmen bis 2026 durchfinanziert

Enapter (FK 27/41) hat frisches Geld über eine Kapitalerhöhung eingesammelt und will damit bis zum Break Even durchfinanziert sein. Das Unternehmen hat sich frische Mittel in Höhe von 12 Mio. Euro durch verschiedene Kapitalmaßnahmen bei institutionellen Investoren gesichert.

Frisches Geld für Enapter

Die Finanzierung besteht aus mehreren Elementen. Die gesamte Transaktion setzt sich aus einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe mit Nullkupon sowie einer Barkapitalerhöhung mit mittelbarem Bezugsrecht zusammen. Der Pflichtwandler hat ein Volumen von rund 9,6 Mio. Euro und kann mit einem anfänglichen Wandlungspreis von 1,58 Euro in die Aktie (Eigenkapital) gewandelt werden. Daneben wurde eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Altaktionäre mit einem Emissionsvolumen von 2,4 Mio. Euro beschlossen. Hier werden dann 1,5 Mio. neue Aktien zu einem Bezugspreis von 1,58 Euro je Aktie ausgegeben.