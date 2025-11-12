    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche Holding SE AktievorwärtsNachrichten zu Porsche Holding SE

    Besonders beachtet!

    1061 Aufrufe 1061 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heute am 12.11.2025: Porsche Holding SE Aktie im Fokus

    Am heutigen Handelstag konnte die Porsche Holding SE Aktie bisher um +3,07 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Porsche Holding SE Aktie.

    Besonders beachtet! - Heute am 12.11.2025: Porsche Holding SE Aktie im Fokus
    Foto: Clément Roy - unsplash

    Porsche Holding SE ist eine führende Investmentgesellschaft im Automobilsektor mit strategischem Fokus auf Beteiligungen, insbesondere an der Volkswagen AG. Sie besitzt eine starke Marktstellung und hebt sich durch ihre Mehrheitsbeteiligung an Volkswagen von Konkurrenten ab.

    Porsche Holding SE Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.11.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Porsche Holding SE Aktie. Mit einer Performance von +3,07 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,48 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Porsche Holding SE Aktie. Nach einem Plus von +1,48 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 37,56. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Porsche SE Vz!
    Short
    39,57€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    35,04€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Porsche Holding SE über einen Zuwachs von +0,77 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Porsche Holding SE Aktie damit um +6,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,58 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,25 % gewonnen.

    Porsche Holding SE Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,04 %
    1 Monat +9,58 %
    3 Monate +0,77 %
    1 Jahr -0,30 %

    Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

    Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,75 Mrd. € wert.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Porsche SE auf 'Buy'


    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 46 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einer substanziellen Dividende für das Jahr 2025, schrieb Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden …

    Porsche Holding SE Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Porsche Holding SE

    -0,43 %
    +7,77 %
    +11,28 %
    +2,73 %
    +9,30 %
    -37,83 %
    -31,66 %
    -3,59 %
    -22,05 %
    ISIN:DE000PAH0038WKN:PAH003



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Heute am 12.11.2025: Porsche Holding SE Aktie im Fokus Am heutigen Handelstag konnte die Porsche Holding SE Aktie bisher um +3,07 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Porsche Holding SE Aktie.