Heute am 12.11.2025: Porsche Holding SE Aktie im Fokus

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Porsche Holding SE Aktie. Mit einer Performance von +3,07 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,48 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Porsche Holding SE Aktie. Nach einem Plus von +1,48 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 37,56€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Porsche Holding SE ist eine führende Investmentgesellschaft im Automobilsektor mit strategischem Fokus auf Beteiligungen, insbesondere an der Volkswagen AG. Sie besitzt eine starke Marktstellung und hebt sich durch ihre Mehrheitsbeteiligung an Volkswagen von Konkurrenten ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Porsche Holding SE über einen Zuwachs von +0,77 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Porsche Holding SE Aktie damit um +6,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,58 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,25 % gewonnen.

Porsche Holding SE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,04 % 1 Monat +9,58 % 3 Monate +0,77 % 1 Jahr -0,30 %

Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,75 Mrd. € wert.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 46 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einer substanziellen Dividende für das Jahr 2025, schrieb Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden …

Porsche Holding SE Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.