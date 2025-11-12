Secunet Security Networks - Aktie steigt kräftig - 12.11.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Secunet Security Networks Aktie. Sie steigt um +8,24 % auf 181,20€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Secunet Security Networks Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -9,90 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 181,20€, mit einem Plus von +8,24 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Secunet Security Networks ist ein führender Anbieter von IT-Sicherheitslösungen in Deutschland, spezialisiert auf den Schutz sensibler Daten. Mit Produkten wie Firewalls und VPNs sowie Beratungsdiensten bedient es vor allem den öffentlichen Sektor. Wichtige Konkurrenten sind Cisco und Palo Alto Networks. Secunet punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für Regierungsbehörden und hohen Sicherheitsstandards.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Secunet Security Networks Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -21,85 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um -13,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,99 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Secunet Security Networks um +43,29 % gewonnen.

Secunet Security Networks Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,70 % 1 Monat -11,99 % 3 Monate -21,85 % 1 Jahr +56,88 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,18 Mrd. € wert.

Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks geht nach deutlichem Ergebniswachstum nun im Gesamtjahr von einer etwas positiveren Entwicklung aus als bisher. Die Profitabilität dürfte am Jahresende eher im mittleren bis oberen Bereich der …

secunet Security Networks AG is thriving in 2025, with significant revenue and EBIT growth, driven by strategic successes in both public and business sectors, solidifying its leadership in cybersecurity.

secunet Security Networks AG beeindruckt mit einem kräftigen Umsatzplus und festigt seine Position als führender IT-Sicherheitspartner Deutschlands.

Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.