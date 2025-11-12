INDUS Holding - Aktienkurs springt nach oben +9,40 % - 12.11.2025

Die INDUS Holding Aktie konnte bisher um +9,40 % auf 23,850€ zulegen. Das sind +2,050 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,69 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der INDUS Holding Aktie. Nach einem Plus von +0,69 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 23,850€, mit einem Plus von +9,40 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

INDUS Holding fördert mittelständische Unternehmen in verschiedenen Branchen und ist führend im deutschen Beteiligungsmarkt. Konkurrenz besteht durch Aurelius und andere. Ihr USP liegt in der langfristigen strategischen Unterstützung.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von INDUS Holding in den letzten drei Monaten Verluste von -4,77 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die INDUS Holding Aktie damit um +0,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,90 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von INDUS Holding einen Anstieg von +8,66 %.

INDUS Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,23 % 1 Monat -0,90 % 3 Monate -4,77 % 1 Jahr +4,03 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur INDUS Holding Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der INDUS Holding Aktie nach einem positiven dritten Quartal, das jedoch nicht zu einer Prognoseerhöhung führte. Anleger sind gespalten zwischen Optimismus über zukünftige Kursgewinne und der Enttäuschung über die aktuelle Bewertung. Analysten könnten die positive Entwicklung anerkennen, was den Kurs stützen könnte. Vergleiche mit anderen Unternehmen zeigen, dass ein Kursziel von über 30 Euro realistisch erscheint.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber INDUS Holding eingestellt.

Informationen zur INDUS Holding Aktie

Es gibt 27 Mio. INDUS Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 644,15 Mio. € wert.

INDUS Holding AG hat im dritten Quartal 2025 starke Ergebnisse präsentiert und die Erwartungen hinsichtlich der Rentabilität deutlich übertroffen, obwohl der Umsatz stabil blieb. Die Erlöse beliefen sich auf 437 Mio. EUR, was im Jahresvergleich konstant war, während das EBIT um 36 % auf 43 Mio. EUR und das EBITDA um 9 % auf 67 Mio. EUR stieg.

Der Dax hat am Mittwoch seinen jüngsten Erholungskurs beschleunigt. Gegen Mittag gewann der deutsche Leitindex 1,22 Prozent auf 24.381 Punkte. Seinen kurzfristigen Abwärtstrend seit dem Rekord von Anfang Oktober könnte er nun knacken. Mit dem …

Nach einem schwachen ersten Halbjahr hat die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding dank Einsparungen ihr operatives Ergebnis im dritten Quartal steigern können. "Unser Kostenmanagement zeigt Wirkung. Das Quartalsergebnis erreichte den höchsten …

INDUS Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die INDUS Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur INDUS Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.