Berlin-Zentrale eröffnet
JP Guten Morgen: US-Großbank bringt Digitalbank Chase nach Deutschland
Die US-Großbank JP Morgan startet ihre Attacke auf den deutschen Bankenmarkt. In wenigen Monaten will das größte amerikanische Geldhaus mit seiner Digitalbank Chase auch in Deutschland Fuß fassen.
- JP Morgan startet 2026 mit Digitalbank Chase in DE.
- Büro in Berlin eröffnet, 400 Stellen geplant.
- Fokus auf junge, digitale Kunden mit Tagesgeldkonto.
Die US-Großbank JP Morgan ist offiziell in Deutschland gelandet und hat ein Büro mitten in Berlin eröffnet. Das Berliner Büro, untergebracht in der früheren Axel-Springer-Passage, bietet auf über 5.500 Quadratmetern Raum für rund 400 Beschäftigte. Bislang sind bereits mehr als 100 Stellen besetzt, der Personalaufbau soll laut Unternehmen weitergehen. Neben der Digitalbank Chase werden dort auch Mitarbeitende aus dem Vermögensverwaltungs- und Firmenkundengeschäft arbeiten.
Mit Chase will JP Morgan vor allem junge und digital affine Kunden ansprechen. Zum Start ist ein Tagesgeldkonto geplant, gesteuert über eine App, flankiert von einem persönlichen Kundenservice. Damit setzt die Bank auf ein reduziertes, aber ausgereiftes Angebot. Der Marktstart ist für das zweite Quartal 2026 geplant.
"Mit unserem neuen Büro in Berlin schlagen wir ein neues Kapitel auf: Wir knüpfen an die historische Bedeutung dieses Ortes an und schaffen eine inspirierende Umgebung, in der wir die Zukunft des Bankings gestalten wollen", erklärte Chase-Deutschlandchef Daniel Llano Manibardo, der im Frühjahr 2025 von der ING zu den Amerikanern wechselte.
Der Markt der Direktbanken in Deutschland wird bislang von Platzhirsch ING mit knapp 10 Millionen Kunden dominiert. Zweitgrößter Mitbewerber ist die DKB mit 5,8 Millionen Kunden. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 863 Milliarden US-Dollar bringt der Konzern die nötige Finanzkraft mit, um den Wettbewerb in Bewegung zu setzen – und das hiesige Privatkundengeschäft ordentlich aufzumischen.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
