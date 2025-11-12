    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJPMorgan Chase AktievorwärtsNachrichten zu JPMorgan Chase

    Berlin-Zentrale eröffnet

    2029 Aufrufe 2029 0 Kommentare 0 Kommentare

    JP Guten Morgen: US-Großbank bringt Digitalbank Chase nach Deutschland

    Die US-Großbank JP Morgan startet ihre Attacke auf den deutschen Bankenmarkt. In wenigen Monaten will das größte amerikanische Geldhaus mit seiner Digitalbank Chase auch in Deutschland Fuß fassen.

    Für Sie zusammengefasst
    • JP Morgan startet 2026 mit Digitalbank Chase in DE.
    • Büro in Berlin eröffnet, 400 Stellen geplant.
    • Fokus auf junge, digitale Kunden mit Tagesgeldkonto.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Berlin-Zentrale eröffnet - JP Guten Morgen: US-Großbank bringt Digitalbank Chase nach Deutschland
    Foto:

    Die US-Großbank JP Morgan ist offiziell in Deutschland gelandet und hat ein Büro mitten in Berlin eröffnet. Das Berliner Büro, untergebracht in der früheren Axel-Springer-Passage, bietet auf über 5.500 Quadratmetern Raum für rund 400 Beschäftigte. Bislang sind bereits mehr als 100 Stellen besetzt, der Personalaufbau soll laut Unternehmen weitergehen. Neben der Digitalbank Chase werden dort auch Mitarbeitende aus dem Vermögensverwaltungs- und Firmenkundengeschäft arbeiten.

    Mit Chase will JP Morgan vor allem junge und digital affine Kunden ansprechen. Zum Start ist ein Tagesgeldkonto geplant, gesteuert über eine App, flankiert von einem persönlichen Kundenservice. Damit setzt die Bank auf ein reduziertes, aber ausgereiftes Angebot. Der Marktstart ist für das zweite Quartal 2026 geplant.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu JP Morgan Chase!
    Long
    284,15€
    Basispreis
    2,16
    Ask
    × 11,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    333,95€
    Basispreis
    2,29
    Ask
    × 11,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    JPMorgan Chase

    -0,92 %
    -2,71 %
    -0,84 %
    +6,71 %
    +16,01 %
    +102,12 %
    +173,54 %
    +342,06 %
    +15.644,17 %
    ISIN:US46625H1005WKN:850628

    "Mit unserem neuen Büro in Berlin schlagen wir ein neues Kapitel auf: Wir knüpfen an die historische Bedeutung dieses Ortes an und schaffen eine inspirierende Umgebung, in der wir die Zukunft des Bankings gestalten wollen", erklärte Chase-Deutschlandchef Daniel Llano Manibardo, der im Frühjahr 2025 von der ING zu den Amerikanern wechselte. 

    Der Markt der Direktbanken in Deutschland wird bislang von Platzhirsch ING mit knapp 10 Millionen Kunden dominiert. Zweitgrößter Mitbewerber ist die DKB mit 5,8 Millionen Kunden. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 863 Milliarden US-Dollar bringt der Konzern die nötige Finanzkraft mit, um den Wettbewerb in Bewegung zu setzen – und das hiesige Privatkundengeschäft ordentlich aufzumischen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 273,7EUR auf Tradegate (12. November 2025, 13:32 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 276,57$, was einem Rückgang von -10,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Berlin-Zentrale eröffnet JP Guten Morgen: US-Großbank bringt Digitalbank Chase nach Deutschland Die US-Großbank JP Morgan startet ihre Attacke auf den deutschen Bankenmarkt. Ab dem zweiten Quartal 2026 will das größte amerikanische Geldhaus mit seiner Digitalbank Chase auch in Deutschland Fuß fassen.