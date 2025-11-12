JP Guten Morgen: US-Großbank bringt Digitalbank Chase nach Deutschland

Die US-Großbank JP Morgan ist offiziell in Deutschland gelandet und hat ein Büro mitten in Berlin eröffnet. Das Berliner Büro, untergebracht in der früheren Axel-Springer-Passage, bietet auf über 5.500 Quadratmetern Raum für rund 400 Beschäftigte. Bislang sind bereits mehr als 100 Stellen besetzt, der Personalaufbau soll laut Unternehmen weitergehen. Neben der Digitalbank Chase werden dort auch Mitarbeitende aus dem Vermögensverwaltungs- und Firmenkundengeschäft arbeiten.

Mit Chase will JP Morgan vor allem junge und digital affine Kunden ansprechen. Zum Start ist ein Tagesgeldkonto geplant, gesteuert über eine App, flankiert von einem persönlichen Kundenservice. Damit setzt die Bank auf ein reduziertes, aber ausgereiftes Angebot. Der Marktstart ist für das zweite Quartal 2026 geplant.