    Netzwerkspezialist

    Cisco-Aktie geht nach Gewinnsprung steil!

    Cisco überrascht mit starken Quartalszahlen, hebt die Prognose an und meldet KI-Aufträge über 1,3 Milliarden US-Dollar. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung nach Börsenschluss.

    • Cisco übertrifft Erwartungen mit 1 USD Gewinn je Aktie.
    • Umsatz steigt auf 14,88 Mrd. USD, plus 8 Prozent.
    • KI-Aufträge über 1,3 Mrd. USD stärken Wachstum.
    Foto: Thiago Prudencio/DAX via ZUMA Press Wire/dpa

    Der Netzwerkspezialist erzielte im ersten Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1 US-Dollar und übertraf damit die prognostizierten 98 Cent. Der Umsatz kletterte auf 14,88 Milliarden US-Dollar und übertraf damit ebenfalls leicht die Markterwartungen. Auf Jahressicht entspricht das einem Plus von 8 Prozent. Unter dem Strich verdiente Cisco 2,86 Milliarden US-Dollar oder 72 Cent pro Aktie und damit ebenfalls mehr als im Vorjahr.

    Besonders stark präsentierte sich das Kerngeschäft: Die Networking-Sparte legte um 15 Prozent auf 7,77 Milliarden US-Dollar zu und übertraf die Prognosen damit deutlich. Damit setzt Cisco seine Serie positiver Quartale fort, nachdem das Unternehmen zuvor eine längere Phase rückläufiger Umsätze hinter sich hatte.

    Einen zentralen Wachstumstreiber sieht der Konzern im KI-Boom. Unternehmen investieren massiv in Rechenzentren und Server mit Hochleistungs-GPUs – ein Markt, den Nvidia dominiert. Cisco positioniert sich als Infrastrukturlieferant und vermeldet allein aus dem Hyperscaler-Segment KI-Bestellungen im Volumen von 1,3 Milliarden US-Dollar. Finanzchef Mark Patterson betonte, dass sich die Relevanz des Unternehmens im KI-Ökosystem weiter erhöhe und umfangreiche Modernisierungszyklen in Unternehmensnetzwerken bevorstünden.

    Für das laufende zweite Geschäftsquartal peilt Cisco Erlöse zwischen 15 Milliarden und 15,2 Milliarden US-Dollar an, was deutlich über dem Marktkonsens liegt. Auch beim Gewinn stellt der Konzern mit 1,01 bis 1,03 US-Dollar je Aktie eine höhere Spanne in Aussicht als erwartet. Auf Gesamtjahressicht prognostiziert Cisco bis zu 61 Milliarden US-Dollar Umsatz.

    Allerdings lief nicht alles rund: Die Bereiche Security und Collaboration verzeichneten jeweils leichte Rückgänge und verfehlten die Erwartungen.

    Trotzdem legte die Aktie an der Nasdaq nachbörslich um fast 7,5 Prozent auf 79,48 US-Dollar zu.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Ferdinand Hammer
