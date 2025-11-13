Cisco-Aktie geht nach Gewinnsprung steil!

Besonders stark präsentierte sich das Kerngeschäft: Die Networking-Sparte legte um 15 Prozent auf 7,77 Milliarden US-Dollar zu und übertraf die Prognosen damit deutlich. Damit setzt Cisco seine Serie positiver Quartale fort, nachdem das Unternehmen zuvor eine längere Phase rückläufiger Umsätze hinter sich hatte.

Der Netzwerkspezialist erzielte im ersten Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1 US-Dollar und übertraf damit die prognostizierten 98 Cent. Der Umsatz kletterte auf 14,88 Milliarden US-Dollar und übertraf damit ebenfalls leicht die Markterwartungen. Auf Jahressicht entspricht das einem Plus von 8 Prozent. Unter dem Strich verdiente Cisco 2,86 Milliarden US-Dollar oder 72 Cent pro Aktie und damit ebenfalls mehr als im Vorjahr.

Einen zentralen Wachstumstreiber sieht der Konzern im KI-Boom. Unternehmen investieren massiv in Rechenzentren und Server mit Hochleistungs-GPUs – ein Markt, den Nvidia dominiert. Cisco positioniert sich als Infrastrukturlieferant und vermeldet allein aus dem Hyperscaler-Segment KI-Bestellungen im Volumen von 1,3 Milliarden US-Dollar. Finanzchef Mark Patterson betonte, dass sich die Relevanz des Unternehmens im KI-Ökosystem weiter erhöhe und umfangreiche Modernisierungszyklen in Unternehmensnetzwerken bevorstünden.

Für das laufende zweite Geschäftsquartal peilt Cisco Erlöse zwischen 15 Milliarden und 15,2 Milliarden US-Dollar an, was deutlich über dem Marktkonsens liegt. Auch beim Gewinn stellt der Konzern mit 1,01 bis 1,03 US-Dollar je Aktie eine höhere Spanne in Aussicht als erwartet. Auf Gesamtjahressicht prognostiziert Cisco bis zu 61 Milliarden US-Dollar Umsatz.

Allerdings lief nicht alles rund: Die Bereiche Security und Collaboration verzeichneten jeweils leichte Rückgänge und verfehlten die Erwartungen.

Trotzdem legte die Aktie an der Nasdaq nachbörslich um fast 7,5 Prozent auf 79,48 US-Dollar zu.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



