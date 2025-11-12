    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Börsen Update

    Börsen Update Europa - 12.11. - FTSE Athex 20 stark +3,25 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Börsen Update - Börsen Update Europa - 12.11. - FTSE Athex 20 stark +3,25 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht aktuell (13:59:50) bei 24.410,31 PKT und steigt um +0,96 %.
    Top-Werte: Infineon Technologies +11,63 %, Bayer +5,67 %, RWE +5,54 %
    Flop-Werte: E.ON -4,70 %, Scout24 -3,33 %, Deutsche Boerse -1,37 %

    Der MDAX bewegt sich bei 29.514,20 PKT und steigt um +0,60 %.
    Top-Werte: AIXTRON +14,99 %, Jungheinrich +6,20 %, K+S +3,82 %
    Flop-Werte: IONOS Group -6,11 %, HENSOLDT -5,29 %, RENK Group -3,77 %

    Der TecDAX steht aktuell (13:59:53) bei 3.608,03 PKT und steigt um +2,33 %.
    Top-Werte: AIXTRON +14,99 %, Infineon Technologies +11,63 %, Jenoptik +11,54 %
    Flop-Werte: IONOS Group -6,11 %, HENSOLDT -5,29 %, United Internet -3,11 %

    Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.799,78 PKT und steigt um +1,04 %.
    Top-Werte: Infineon Technologies +11,63 %, Bayer +5,67 %, Banco Santander +3,23 %
    Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,02 %, Adyen Parts Sociales -1,65 %, Deutsche Boerse -1,37 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.935,75 PKT und steigt um +1,30 %.
    Top-Werte: voestalpine +6,05 %, Lenzing +3,99 %, PORR +3,32 %
    Flop-Werte: DO & CO -3,15 %, STRABAG -0,82 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -0,67 %

    Der SMI steht bei 12.768,01 PKT und gewinnt bisher +0,25 %.
    Top-Werte: Alcon +3,39 %, CIE Financiere Richemont +2,55 %, Holcim +1,48 %
    Flop-Werte: Swiss Life Holding -2,79 %, Roche Holding -0,70 %, Swisscom -0,54 %

    Der CAC 40 steht bei 8.256,80 PKT und gewinnt bisher +1,03 %.
    Top-Werte: STMicroelectronics +3,64 %, Renault +3,50 %, Publicis Groupe +3,31 %
    Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -4,56 %, Pernod Ricard -0,58 %, Carrefour -0,55 %

    Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.801,20 PKT und verliert bisher -0,03 %.
    Top-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) +2,00 %, Swedbank Shs(A) +1,19 %, SSAB Registered (A) +1,10 %
    Flop-Werte: AstraZeneca -0,95 %, SKF (B) -0,77 %, Alfa Laval -0,20 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.080,00 PKT und gewinnt bisher +3,25 %.
    Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,73 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,70 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,41 %
    Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,08 %, Coca-Cola HBC +0,55 %, Public Power +0,64 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
