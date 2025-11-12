Börsen Update Europa - 12.11. - FTSE Athex 20 stark +3,25 %

Der MDAX bewegt sich bei 29.514,20 PKT und steigt um +0,60 %. Top-Werte: AIXTRON +14,99 %, Jungheinrich +6,20 %, K+S +3,82 % Flop-Werte: IONOS Group -6,11 %, HENSOLDT -5,29 %, RENK Group -3,77 %

Der DAX steht aktuell (13:59:50) bei 24.410,31 PKT und steigt um +0,96 %. Top-Werte: Infineon Technologies +11,63 %, Bayer +5,67 %, RWE +5,54 % Flop-Werte: E.ON -4,70 %, Scout24 -3,33 %, Deutsche Boerse -1,37 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:53) bei 3.608,03 PKT und steigt um +2,33 %.

Top-Werte: AIXTRON +14,99 %, Infineon Technologies +11,63 %, Jenoptik +11,54 %

Flop-Werte: IONOS Group -6,11 %, HENSOLDT -5,29 %, United Internet -3,11 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.799,78 PKT und steigt um +1,04 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +11,63 %, Bayer +5,67 %, Banco Santander +3,23 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,02 %, Adyen Parts Sociales -1,65 %, Deutsche Boerse -1,37 %

Der ATX bewegt sich bei 4.935,75 PKT und steigt um +1,30 %.

Top-Werte: voestalpine +6,05 %, Lenzing +3,99 %, PORR +3,32 %

Flop-Werte: DO & CO -3,15 %, STRABAG -0,82 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -0,67 %

Der SMI steht bei 12.768,01 PKT und gewinnt bisher +0,25 %.

Top-Werte: Alcon +3,39 %, CIE Financiere Richemont +2,55 %, Holcim +1,48 %

Flop-Werte: Swiss Life Holding -2,79 %, Roche Holding -0,70 %, Swisscom -0,54 %

Der CAC 40 steht bei 8.256,80 PKT und gewinnt bisher +1,03 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +3,64 %, Renault +3,50 %, Publicis Groupe +3,31 %

Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -4,56 %, Pernod Ricard -0,58 %, Carrefour -0,55 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.801,20 PKT und verliert bisher -0,03 %.

Top-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) +2,00 %, Swedbank Shs(A) +1,19 %, SSAB Registered (A) +1,10 %

Flop-Werte: AstraZeneca -0,95 %, SKF (B) -0,77 %, Alfa Laval -0,20 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.080,00 PKT und gewinnt bisher +3,25 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,73 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,70 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,41 %

Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,08 %, Coca-Cola HBC +0,55 %, Public Power +0,64 %