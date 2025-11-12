GLOBALFOUNDRIES - Aktie mit Kurssprung +6,06 % - 12.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die GLOBALFOUNDRIES Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,06 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,38 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der GLOBALFOUNDRIES Aktie. Nach einem Plus von +0,38 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 31,87€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

GLOBALFOUNDRIES ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf integrierte Schaltkreise. Als einer der größten Auftragsfertiger weltweit bedient es Kunden in Mobilfunk, Automobil und IoT. Hauptkonkurrenten sind TSMC, Samsung Foundry und Intel. Das Unternehmen zeichnet sich durch differenzierte Fertigungstechnologien und maßgeschneiderte Lösungen aus.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei GLOBALFOUNDRIES einen Gewinn von +9,59 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GLOBALFOUNDRIES Aktie damit um +0,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,96 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von GLOBALFOUNDRIES einen Rückgang von -29,36 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,59 % geändert.

GLOBALFOUNDRIES Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,30 % 1 Monat +5,96 % 3 Monate +9,59 % 1 Jahr -24,84 %

Informationen zur GLOBALFOUNDRIES Aktie

Es gibt 532 Mio. GLOBALFOUNDRIES Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,86 Mrd.EUR € wert.

MALTA, N.Y., Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - GLOBALFOUNDRIES Inc. (GF) (Nasdaq: GFS) today announced preliminary financial results for the third quarter ended September 30, 2025. Key Third Quarter Financial Highlights Revenue of $1.688 …

GLOBALFOUNDRIES Aktie jetzt kaufen?

Ob die GLOBALFOUNDRIES Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GLOBALFOUNDRIES Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.