Barclays bei Carvana bullish – Das ist der Grund!

Carvana habe laut Babcock die besten Voraussetzungen, um in diesem Umfeld weiter Marktanteile zu gewinnen. Das Unternehmen verfügt über ein landesweites Ankaufssystem, das für ein breites und vielfältiges Fahrzeugangebot sorgt. Zudem punktet Carvana mit Preistransparenz, einfacher Online-Abwicklung und dem Ziel, in immer mehr Regionen eine Lieferung am selben Tag anzubieten.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie des Online-Gebrauchtwagenhändlers Carvana mit einem "Overweight"-Rating und einem Kursziel von 390 US-Dollar neu in das Coverage aufgenommen. Das Kursziel liegt rund 19 Prozent über dem Mittwochsschlusskurs an der Nasdaq. Analyst John Babcock sieht angesichts steigender Preise für Neuwagen, die immer mehr Verbraucher in den Gebrauchtwagensektor treiben, erhebliches Wachstumspotenzial.

Der Analyst betont, dass der E-Commerce-Anteil im US-Automarkt bislang lediglich bei rund 2 Prozent liegt – ein Hinweis auf das enorme Wachstumspotenzial. Carvana sei mit seiner digitalen Plattform und dem klaren Fokus auf das Kundenerlebnis ideal positioniert, um von dem Trend zum Online-Autokauf zu profitieren.

Auch die Finanzierungsplattform des Unternehmens soll in Zukunft zur Ertragsstabilität beitragen. Durch eine steigende Zahl an Kreditinvestoren kann Carvana sein Kreditgeschäft ausbauen und zusätzliche Einnahmequellen erschließen.

Ein weiterer Wachstumstreiber seien die übernommenen Auktionsstandorte von Adesa, die es ermöglichen, Fahrzeuge direkt vor Ort zu inspizieren und aufzubereiten. Derzeit sind 15 dieser Standorte vollständig integriert, 41 weitere sollen folgen. Dadurch werden Transportkosten gespart, Lieferzeiten verkürzt und die Margen gestärkt.

Babcock erwartet, dass Carvana in den kommenden fünf bis zehn Jahren bis zu drei Millionen Fahrzeuge jährlich verkaufen könnte – ein ehrgeiziges Ziel, das laut Barclays durch die optimierte Logistik und das starke Markenimage erreichbar ist.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



