Labubu: Verkauft das Ding so schnell es geht, raten Analysten

Die einen finden sie hässlich, die anderen sehen einen Sammlerwert: Pop Marts Labubu-Puppen haben die Herzen erobert – und treiben eine der heißesten Aktiengeschichten Chinas an.
- Pop Marts Labubu-Puppen: Hype oder Risiko?
- Aktie stieg um 270%, fiel dann um 30% zurück.
- Analysten warnen vor spekulativen Schwankungen.
- Report: Platzt die Alles‑Blase?
Die Labubu-Figuren des chinesischen Spielzeugherstellers Pop Mart haben nicht nur Fans begeistert, sondern auch an der Börse für Furore gesorgt: Seit Jahresbeginn ist die Aktie um mehr als 270 Prozent gestiegen und erreichte am 26. August ein Rekordhoch von 339,8 Hongkong-Dollar (43,71 US-Dollar).
Doch hinter dem Hype tut sich eine Kluft auf – zwischen jenen, die an die emotionale Markenmacht glauben, und Investoren, die vor einer weiteren kurzlebigen Konsumwelle warnen. Seit dem August-Hoch ist die Aktie um gut 30 Prozent gefallen.
Ein Team von Bernstein-Analysten um Melinda Hu äußerte sich vergangene Woche vorsichtig und vergab ein Underperform-Rating mit einem Kursziel von 225 HK-Dollar (28,95 US-Dollar).
Bernstein warnt, dass Pop Marts Geschäftsmodell auf trendgetriebenen Sammelfiguren basiere und damit stark schwankender Nachfrage ausgesetzt sei. Der Konzern passe in die Kategorie "spekulative Wellen", bei der Unternehmen 5- bis 10-jährige Boom-und-Bust-Zyklen durchlaufen.
"Trotz ausgefeilter IP-Entwicklung und Blind-Box-Mechaniken, die eine Illusion von Planbarkeit schaffen, besteht ein erhebliches Klumpenrisiko und eine strukturelle Anfälligkeit, wie sie für Hype-getriebene Märkte typisch ist", so die Analysten.
Hu sprach von "strukturellen Schwächen, die durch Labubus Erfolg verdeckt werden." Neue Blockbuster-Figuren zu schaffen und langfristig zu halten, sei "schwieriger“ geworden.
"Wenn Labubu schneller an Popularität verliert, als neue Marken aufgebaut werden, bricht die gesamte Wachstumserzählung zusammen", warnt Hu.
Laut der chinesischen Resale-Plattform Qiandao werden manche Modelle inzwischen nahe am oder unter dem Originalpreis gehandelt – ein deutlicher Wandel nach Monaten überhöhter Nachfrage.
Der durchschnittliche Preis für ein Exemplar der Reihe Big Into Energy fiel von 4.678 Yuan (568 Euro) im Juni auf unter 600 Yuan (72,85 Euro).
Die Pop Mart International Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 24,60EUR auf Tradegate (12. November 2025, 14:58 Uhr) gehandelt.