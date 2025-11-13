Daten zeigen den Weg, Menschen geben die Richtung

Ein Interview mit Rafael Rahn, geschäftsführender Gesellschafter der RUESS GROUP.

1. Wie verändern Daten die Art, wie Sie Kampagnen planen, skalieren und international steuern?

Daten sind heute das Rückgrat jeder strategischen Entscheidung. Früher basierten internationale Kampagnen stark auf Erfahrung, Bauchgefühl und Marktbeobachtung – heute auf Echtzeit-Insights. Wir planen Kampagnen nicht mehr linear, sondern iterativ: Hypothese, Test, Analyse, Optimierung. Dashboards zeigen uns, welche Botschaften in welchem Markt funktionieren, welche Kanäle den besten ROI liefern und wo gegebenenfalls marktspezifische Anpassungen nötig sind. So können wir globale Kampagnen gezielt an die Besonderheiten einzelner Märkte anpassen – und sie gleichzeitig effizient weltweit ausrollen.

2. Viele Unternehmen sitzen auf riesigen Datenmengen, nutzen sie aber kaum. Wo beginnt in Ihren Augen die Fähigkeit, aus Daten echte Einsichten zu gewinnen – und daraus Wirkung entstehen zu lassen?

Der Unterschied liegt in der Interpretation. Daten sind wertlos, wenn sie nicht in einen strategischen Kontext gestellt werden. Wir bei der Ruess Group beginnen immer mit der richtigen Fragestellung: Welche Entscheidung soll diese Analyse ermöglichen? Erst dann folgt die Datensammlung und Modellierung. Wirkung entsteht, wenn Insights in kreative Maßnahmen übersetzt werden – also wenn Zahlen in Handlung münden. Dazu braucht es Teams, die strategisch, analytisch und kreativ denken können – diese Kombination ist selten, aber entscheidend.

3. Die KI-Entwicklung verändert den Takt im Marketing. Wie gelingt es dabei, nicht die Haltung und Authentizität der Kommunikation zu verlieren?

Indem man Haltung nicht an Algorithmen delegiert. KI mag Inhalte generieren, aber keine Markenpersönlichkeit formen. Sie unterstützt, ersetzt aber nicht das, was eine Marke einzigartig macht. Wir nutzen KI, um Prozesse zu beschleunigen, Daten zu interpretieren oder Content zu skalieren – aber die Markenstimme, die Tonalität, die kulturelle Einbettung entstehen weiterhin aus menschlichem Verständnis. KI liefert Geschwindigkeit, wir sorgen für Sinn, Wertigkeit und Konsistenz. Authentische Kommunikation bleibt das Ergebnis menschlicher Haltung – sie lässt sich trainieren, aber nicht synthetisieren.

4. Wie lässt sich eine datenbasierte Kommunikationsstrategie global konsistent halten – und zugleich lokal relevant bleiben?

Durch ein klares Framework, aber flexible Umsetzung. Wir definieren Kernbotschaften, KPIs und Markenwerte zentral – und übersetzen sie dann gemeinsam mit lokalen Teams in die jeweilige Marktsprache, Kultur und Medienlandschaft. Daten helfen uns, diesen Prozess dynamisch zu steuern: Wir sehen, wo lokale Abweichungen Wirkung zeigen, und passen global an. So entsteht keine Einbahnstraße von der Zentrale in die Welt, sondern ein lernendes föderales System.

5. Was sind aus Ihrer Erfahrung die entscheidenden Faktoren, die über den Erfolg datengetriebener Leadgenerierung im internationalen B2B-Geschäft entscheiden?

Erstens: ein sauberer Datenfluss zwischen Marketing und Vertrieb. Nur wenn beide Seiten auf denselben Datensätzen und Zieldefinitionen arbeiten, lassen sich Leads effektiv bewerten, priorisieren und nachverfolgen. In der Praxis scheitert internationale Leadgenerierung oft genau an dieser Schnittstelle – etwa, wenn Marketingdaten nicht im CRM ankommen oder lokale Vertriebsteams andere Bewertungslogiken nutzen. Zweitens: konsistente KPIs über alle Märkte hinweg. Globale Kampagnen lassen sich nur sinnvoll steuern, wenn Reichweite, Engagement oder Conversion nach vergleichbaren Maßstäben gemessen werden. Das schafft Transparenz und ermöglicht es, Budgets datenbasiert dorthin zu lenken, wo sie den größten Ertrag bringen.

Drittens: ein klares Verständnis der Customer Journey – und zwar nicht nur global, sondern in jedem Land, jeder Zielbranche und jeder Zielgruppe. Diese Journeys unterscheiden sich oft stärker, als man auf den ersten Blick vermutet. Entscheidungszyklen, Informationsquellen und Vertrauen in digitale Kanäle variieren kulturell und branchenspezifisch erheblich. Und schließlich: qualitativ hochwertige Inhalte, die datenbasiert, aber nicht datengetrieben sind. Daten zeigen uns, wo wir sprechen sollten – aber was wir sagen, entscheidet über den Lead. Wer nur Zahlen folgt, läuft Gefahr, austauschbar zu werden. Wirkung entsteht, wenn Daten und Kreativität zusammenspielen – wenn eine Botschaft analytisch präzise platziert und zugleich emotional relevant ist.

6. Wird Kommunikation in zehn Jahren stärker von Algorithmen, von Menschen oder von der Balance dazwischen geprägt sein?

In einer sich so schnell verändernden Marketing-Landschaft Aussagen über 10 Jahre zu machen ist schwierig, nahezu unmöglich. Wer hätte vor 10 Jahren erahnt, dass KI die klassische Suchmaschinenwerbung und SEO in Frage stellt? Der Siegeszug des digitalen, KI-gestützten Marketings wird sich nicht aufhalten lassen. Und das ist gut so. Algorithmen werden vieles automatisieren: Analyse, Ausspielung, Personalisierung. Doch in einer Welt, in der Maschinen Inhalte massenhaft erzeugen, wird menschliche Differenzierung und Kreativität zum stärksten Unterscheidungsmerkmal. Marken, die Datenintelligenz mit Haltung, Kreativität, Authentizität und Verantwortung kombinieren, werden die Gewinner sein. Die Zukunft gehört nicht der KI oder den Menschen allein – sondern jenen, die beide Seiten intelligent verbinden.