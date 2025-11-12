Epanko-Erweiterung: Boost für EcoGrafs HFfree-Anlagen
EcoGraf setzt auf Wachstum: Mit der geplanten Erweiterung des Epanko-Graphitprojekts strebt das Unternehmen an, Afrikas führender Graphitproduzent zu werden. Durch die Entwicklung von HFfree-Reinigungsanlagen in Europa, Nordamerika und Asien will EcoGraf die Produktion von Batterieanodenmaterial revolutionieren. Die erste Produktionsstufe startet mit 73.000 tpa, mit dem Ziel, innerhalb eines Jahrzehnts auf 390.000 tpa zu wachsen. Starke Finanzkennzahlen und positive Gespräche über Fördermittel in der EU und den USA unterstreichen das Potenzial des Projekts. EcoGraf nutzt die hohe Qualität des Epanko-Graphits, um eine kostengünstige und nachhaltige Lösung für die Batterieanodenproduktion zu bieten.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- EcoGraf plant eine stufenweise Erweiterung des Epanko-Graphitprojekts auf 390.000 tpa, um Afrikas größten Graphitproduzenten zu werden.
- Die Erweiterung unterstützt die Entwicklung von HFfree-Reinigungsanlagen in Europa, Nordamerika und Asien zur Herstellung von Batterieanodenmaterial.
- Die erste Produktionsstufe beginnt mit 73.000 tpa und soll innerhalb von 10 Jahren auf 390.000 tpa gesteigert werden, um der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen gerecht zu werden.
- Die Epanko-Erweiterungsstudie zeigt starke Finanzkennzahlen, darunter eine NPV10 von 282 Mio. US-Dollar und ein jährliches EBITDA von 42 Mio. US-Dollar.
- Gespräche über staatliche Fördermittel in der EU und den USA laufen, mit positivem Feedback für Fördermittel in Höhe von 76,3 Millionen US-Dollar.
- EcoGraf nutzt die hohe Qualität des Graphits aus Epanko, um eine kostengünstige und nachhaltige Lösung für die Batterieanodenproduktion anzubieten.
