British American Tobacco: Hier stehen die Rauchzeichen auf Rallye

BAT befindet sich laut Berenberg "auf Kurs", seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 zu erfüllen. Am 9. Dezember steht das Zahlen-Update an, die endgültigen Jahreszahlen folgen am 12. Februar 2026. Erwartet wird ein Umsatzplus von 1 bis 2 Prozent und ein operatives Gewinnwachstum (EBIT) zwischen 1,5 und 2,5 Prozent – getragen von einer anziehenden Marge im klassischen Tabakgeschäft und einer Normalisierung der Kosten. Trotz hoher Investitionen in die neue US-Marke Velo+ bleibt der Ausblick stabil.

Die Analysten der Privatbank Berenberg bleiben für die Aktie von British American Tobacco (BAT) optimistisch. Das Papier des größten europäischen Tabakkonzerns notiert laut Studie mit einem Abschlag von rund 32 Prozent gegenüber europäischen Konsumwerten und bietet nach Einschätzung der Analysten weiterhin attraktive Einstiegschancen. Das Kursziel wurde von 4.300 auf 4.600 Pence angehoben.

Besonders im US-Markt, der für mehr als die Hälfte des Konzerngewinns verantwortlich ist, erwartet Berenberg 4 Prozent Umsatzwachstum dank starker Nachfrage nach modernen Nikotinprodukten und einer Rückkehr des Vapour-Geschäfts auf Wachstumskurs. In Europa bremst dagegen stärkere Konkurrenz für die Kautabak-Sparte "Modern Oral".

Auch die Bilanzentwicklung überzeugt: BAT dürfte laut den Analysten sein Verschuldungsziel (2,0–2,5x EBITDA) bereits Ende 2025 erreichen – ein Jahr früher als geplant. Für 2025 wird zudem eine Dividendenanhebung auf 245 Pence und ein Aktienrückkauf von 1,5 Milliarden Pfund im Jahr 2026 prognostiziert.

Langfristig sieht Berenberg das Unternehmen gut positioniert: Die profitablen neuen Geschäftsfelder – also E-Zigaretten, Tabakerhitzer und Nikotinbeutel – sollen die Abhängigkeit von klassischen Glimmstängeln verringern und das Gewinnwachstum nachhaltiger machen.

Die BAT-Aktie – nicht zuletzt wegen ihrer Dividende von mehr als 5,5 Prozent bei Anlegern begehrt – notiert aktuell nahe ihres Jahreshochs. Seit Anfang Januar haben die Papiere rund ein Drittel zugelegt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 48,15EUR auf Tradegate (12. November 2025, 15:54 Uhr) gehandelt.





