    Springer Nature Aktie unter Verkaufsdruck - 12.11.2025

    Am 12.11.2025 ist die Springer Nature Aktie, bisher, um -2,83 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Springer Nature Aktie.

    Besonders beachtet! - Springer Nature Aktie unter Verkaufsdruck - 12.11.2025

    Springer Nature ist ein führender wissenschaftlicher Verlag, der Bücher, Zeitschriften und digitale Plattformen anbietet. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Elsevier und Wiley. Das Unternehmen hebt sich durch seine Open-Access-Initiativen und Markenpräsenz ab.

    Springer Nature Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.11.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Springer Nature Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,83 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,50 %, geht es heute bei der Springer Nature Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Springer Nature-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +12,20 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Springer Nature Aktie damit um +2,32 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,03 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Springer Nature um -20,34 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,36 % geändert.

    Springer Nature Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,32 %
    1 Monat -4,03 %
    3 Monate +12,20 %
    1 Jahr -9,03 %

    Informationen zur Springer Nature Aktie

    Es gibt 199 Mio. Springer Nature Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,13 Mrd.EUR € wert.

    Springer Nature steigert Umsatz und operativen Gewinn - Jahresausblick bestätigt


    Der Wissenschaftsverlag Springer Nature hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres den Umsatz und operativen Gewinn deutlich gesteigert. Haupttreiber war das Geschäft mit wissenschaftlichen Zeitschriften, wie das Unternehmen am Mittwoch in …

    Springer Nature: Starkes Wachstum 2025 – Jahresprognose bestätigt!


    Springer Nature glänzt 2025 mit starkem Wachstum und Innovationen: Umsatzplus, transformative Open-Access-Vereinbarungen und der Einsatz von KI-Tools prägen das erfolgreiche Jahr.

    Springer Nature: Strong 2025 Start, Full-Year Guidance Confirmed


    Springer Nature has demonstrated remarkable financial resilience and strategic foresight in 2025, showcasing impressive growth and innovation in the ever-evolving publishing landscape.

    Springer Nature Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Springer Nature Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Springer Nature Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen.


    Springer Nature

    -0,24 %
    -3,02 %
    -9,74 %
    -1,42 %
    -14,48 %
    -8,70 %
    ISIN:DE000SPG1003WKN:SPG100



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
