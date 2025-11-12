ViewBix - Aktie erlebt Kurseinbruch -5,05 % - 12.11.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von ViewBix mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -50,63 % hinnehmen.

Einen schwachen Börsentag erlebt die ViewBix Aktie. Sie fällt um -5,05 % auf 1,9750$. Die Talfahrt der ViewBix Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,42 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,9750$, mit einem Minus von -5,05 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ViewBix Aktie damit um +0,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,39 %.

ViewBix Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,25 % 1 Monat -34,39 % 3 Monate -50,63 %

Informationen zur ViewBix Aktie

Es gibt 11 Mio. ViewBix Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,17 Mio. € wert.

ViewBix Aktie jetzt kaufen?

Ob die ViewBix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ViewBix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.