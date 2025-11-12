NEL ASA Aktie sackt ab - 12.11.2025

Mit einer Performance von -4,76 % musste die NEL ASA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der NEL ASA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,20 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 0,2202€, mit einem Minus von -4,76 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

NEL ASA ist ein führendes Unternehmen im Wasserstoffsektor, das Elektrolyseure und Tankstellenlösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung in Europa und expandiert global. Wichtige Konkurrenten sind ITM Power und Plug Power. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine Erfahrung und innovative Technologien aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NEL ASA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +14,07 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NEL ASA Aktie damit um +25,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,79 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NEL ASA um +0,74 % gewonnen.

NEL ASA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +25,37 % 1 Monat +4,79 % 3 Monate +14,07 % 1 Jahr -21,45 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der NEL ASA Aktie, die als unterbewertet gilt. Anleger erwarten einen Anstieg auf 0,50 Euro, wobei technische Widerstände bei 280/300 Kronen überwunden werden müssen. Neue Aufträge und die Zusammenarbeit mit GreenH AS zur Wasserstoffproduktion in Norwegen werden als positive Entwicklungen angesehen, die die Marktposition von NEL stärken könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NEL ASA eingestellt.

Es gibt 2 Mrd. NEL ASA Aktien. Damit ist das Unternehmen 404,83 Mio. € wert.

Ob die NEL ASA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NEL ASA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.