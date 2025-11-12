DroneShield - Aktie stürzt ab - 12.11.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Sie fällt um -3,72 % auf 1,8140€. Die Talfahrt der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,27 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,8140€, mit einem Minus von -3,72 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei DroneShield abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -18,07 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -15,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -44,73 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DroneShield eine positive Entwicklung von +320,25 % erlebt.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,09 % 1 Monat -44,73 % 3 Monate -18,07 % 1 Jahr +285,55 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die von 3,8 € auf 1,8 € gefallen ist. Die Aktie wird als überbewertet angesehen, insbesondere im Vergleich zu anderen Unternehmen. Marktteilnehmer warten auf bedeutende Aufträge, darunter ein potenzieller Großauftrag über 800 Millionen Dollar. Technisch liegt der Kurs über dem Unterstützungsbereich von 1,6 €, was als positiv gilt. Zudem gibt es Unsicherheiten bezüglich der Lieferketten und der Abhängigkeit von seltenen Erden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 906 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,64 Mrd. € wert.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.